Как правильно проходить диспансеризацию

Жителям столицы в очередной раз напомнили о важности прохождения диспансеризации. Медицинским обследованием пренебрегать не стоит – это действенный способ вовремя и на ранней стадии выявить имеющиеся у человека заболевания. При этом такая возможность предоставляется абсолютно бесплатно. Рассказываем, когда, сколько раз в год и каким группам населения необходимо обращаться к специалистам для планового медицинского осмотра.

"Чем раньше выявлено, тем проще вылечить"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Диспансеризация – это медицинский осмотр, направленный на выявление неинфекционных хронических заболеваний, а также на вычисление факторов риска развития таких недугов.





Людмила Стебенкова член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Всегда выявление раннего заболевания способствует тому, что можно быстро решить проблему. Чем раньше будет выявлено заболевание, тем проще его вылечить. А выявление таких заболеваний, как онкологические, может сохранить жизнь человеку.

В России возможность воспользоваться такой услугой есть у каждого человека в возрасте от 18 лет. Для этого необходимо только иметь полис ОМС, а также быть прикрепленным к поликлинике.

Возможность пройти полный плановый медосмотр россиянам предоставляется раз в три года – в 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 и 39 лет. Обратиться в поликлинику можно именно в том году, когда пациент достиг или достигнет указанного возраста.

Начиная с 40 лет жители России могут проходить плановые медосмотры раз в год. Ежегодная диспансеризация предлагается также льготным категориям граждан, например инвалидам ВОВ.

При этом стоит понимать разницу между диспансеризацией и обычным профилактическим осмотром. Последний также направлен на выявление различных заболеваний, однако включает в себя меньший перечень исследований. За такой услугой граждане также могут обратиться в свою поликлинику абсолютно бесплатно.



Выходной на здоровье В 2019 году у всех россиян появилась возможность получить один дополнительный отпускной день для прохождения диспансеризации. Такой отгул сотрудники предприятий могут взять раз в три года, при этом не теряя заработной платы. Чтобы воспользоваться такой возможностью, сотруднику необходимо согласовать с начальством конкретный день, а также написать письменное заявление. В 2019 году у всех россиян появилась возможность получить один дополнительный отпускной день для прохождения диспансеризации. Такой отгул сотрудники предприятий могут взять раз в три года, при этом не теряя заработной платы. Чтобы воспользоваться такой возможностью, сотруднику необходимо согласовать с начальством конкретный день, а также написать письменное заявление. При этом работники предпенсионного возраста и пенсионеры, получающие пенсию по старости или за выслугу лет, имеют право получить два выходных дня для прохождения полного медицинского осмотра. При этом воспользоваться такой возможностью они могут чаще – раз в год.



Как проходит диспансеризация

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чтобы обратиться к специалистам, не обязательно испытывать какое-либо недомогание. "На ранних стадиях многие болезни протекают бессимптомно. Среди них, например, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет и другие опасные недуги", – объяснила заместитель главы департамента здравоохранения Елена Богородская. При этом чаще всего полное выздоровление человека зависит от того, насколько рано была выявлена болезнь.





Елена Богородская заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы За десять месяцев 2019 года свое здоровье проверили около 1,9 миллиона москвичей в возрасте от 18 лет и старше. Из них более 430 тысяч взрослых горожан сделали это в павильонах "Здоровая Москва". С июня по октябрь они работали в 46 городских зонах отдыха.

Диспансеризация – достаточно основательное исследование организма, поэтому к ее прохождению необходимо подготовиться.

После обращения в поликлинику за плановым медосмотром нужно будет заполнить несколько документов. Во-первых, гражданам предлагается пройти анкетирование. Оно предназначено для сбора анамнеза, выявления жалоб пациента, а также исследования условий его жизни – образа жизни, стиля питания, наличия вредных привычек. Также придется подписать согласие на медицинское вмешательство.

В рамках медосмотра, естественно, придется сдать определенный перечень анализов. Поэтому придется заранее узнать у специалистов, как к ним подготовиться и как собрать материал. Кроме того, непосредственно в день обследования в поликлинику нужно прийти утром на голодный желудок до выполнения физических нагрузок.

Первый этап обследования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Плановая диспансеризация вполне может проходить в несколько этапов – все зависит от состояния здоровья человека. В рамках первого этапа пациент получает маршрутный лист, где перечислены все необходимые обследования.



Маршрутный лист для пациентов 18-39 лет: измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела;

измерение артериального давления;

определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови;

клинические анализы крови и мочи;

определение относительного сердечно-сосудистого риска;

флюорография;

электрокардиография в покое;

измерение внутриглазного давления (проводится во время первой диспансеризации, далее – после 40 лет);

осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний.

Однако перечень исследований и список врачей меняются в зависимости от возраста пациента, его пола и уже имеющихся хронических заболеваний.

Например, женщины должны обязательно посетить врача-гинеколога и раз в три года проходить цитологическое исследование мазка с шейки матки, чтобы диагностировать онкологические заболевания на ранней стадии. А пациенткам в возрасте от 40 до 74 лет один раз в два года следует проходить маммографию для выявления опухолей молочных желез.

В то же время мужчинам в 45, 50, 55, 60 и 64 года необходимо сдавать анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген).

Кроме того, для выявления риска онкологических заболеваний и мужчинам, и женщинам в возрасте от 40 лет необходимо сдавать кровь для исследования по трем показателям: определение количества лейкоцитов, гемоглобина и скорости оседания эритроцитов. Кроме того, в возрасте от 40 до 64 лет пациенты сдают анализ кала на скрытую кровь для диагностики колоректального рака, а в 45 лет каждый может пройти осмотр эндоскопом пищевода, желудка и 12-перстной кишки.

При этом диспансеризация абсолютно добровольна, любой пациент вправе от нее отказаться. "Только пренебрегать плановым медосмотром не стоит. В своей практике я много раз видела, как выявление заболеваний на ранней стадии спасает жизнь пациентам", – заявила в беседе с Москвой 24 терапевт и врач высшей категории Лариса Алексеева.

Второй этап обследования

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Результаты первого этапа исследований пациент получит в срок от одного до шести дней, после чего ему необходимо будет посетить терапевта для обсуждения полученных данных, а также получения рекомендаций по поддержанию здоровья.

Если по итогам первичного осмотра возникнет необходимость в более глубоком исследовании, врач направит пациента на второй этап диспансеризации.



Второй этап диспансеризации для пациентов 18-39 лет: осмотр врачом-неврологом;

осмотр врачом-хирургом или врачом-урологом;

осмотр врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, включая проведение ректороманоскопии (при необходимости);

осмотр врачом – акушером-гинекологом;

осмотр врачом-оториноларингологом;

осмотр врачом-офтальмологом;

При подозрениях на различные злокачественные новообразования – эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, рентгенография легких, компьютерная томография легких. *чем старше пациент, тем шире список дополнительных исследований

*чем старше пациент, тем шире список дополнительных исследований

По результатам второго этапа исследований пациенту снова придется посетить терапевта для обсуждения результатов или (при необходимости) курса лечения и направления к более узкому специалисту. Такие случаи не редкость.

Например, во время диспансеризации в парках в рамках проекта "Здоровая Москва" из 1,6 миллиона пациентов около 500 тысяч человек отправили в поликлиники для дополнительного обследования. У 65 510 из них нашли различные заболевания.

Власти Москвы настоятельно рекомендуют не пренебрегать плановым посещением медиков. Своевременный медосмотр – еще один шаг на пути к долголетию.