Как правильно проходить диспансеризацию

Жителям столицы в очередной раз напомнили о важности прохождения диспансеризации. Медицинским обследованием пренебрегать не стоит – это действенный способ вовремя и на ранней стадии выявить имеющиеся у человека заболевания. При этом такая возможность предоставляется абсолютно бесплатно. Рассказываем, когда, сколько раз в год и каким группам населения необходимо обращаться к специалистам для планового медицинского осмотра.
"Чем раньше выявлено, тем проще вылечить"
Диспансеризация – это медицинский осмотр, направленный на выявление неинфекционных хронических заболеваний, а также на вычисление факторов риска развития таких недугов.
В России возможность воспользоваться такой услугой есть у каждого человека в возрасте от 18 лет. Для этого необходимо только иметь полис ОМС, а также быть прикрепленным к поликлинике.
Возможность пройти полный плановый медосмотр россиянам предоставляется раз в три года – в 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 и 39 лет. Обратиться в поликлинику можно именно в том году, когда пациент достиг или достигнет указанного возраста.
Начиная с 40 лет жители России могут проходить плановые медосмотры раз в год. Ежегодная диспансеризация предлагается также льготным категориям граждан, например инвалидам ВОВ.
При этом стоит понимать разницу между диспансеризацией и обычным профилактическим осмотром. Последний также направлен на выявление различных заболеваний, однако включает в себя меньший перечень исследований. За такой услугой граждане также могут обратиться в свою поликлинику абсолютно бесплатно.
Выходной на здоровьеВ 2019 году у всех россиян появилась возможность получить один дополнительный отпускной день для прохождения диспансеризации. Такой отгул сотрудники предприятий могут взять раз в три года, при этом не теряя заработной платы. Чтобы воспользоваться такой возможностью, сотруднику необходимо согласовать с начальством конкретный день, а также написать письменное заявление.
При этом работники предпенсионного возраста и пенсионеры, получающие пенсию по старости или за выслугу лет, имеют право получить два выходных дня для прохождения полного медицинского осмотра. При этом воспользоваться такой возможностью они могут чаще – раз в год.
Как проходит диспансеризация
Чтобы обратиться к специалистам, не обязательно испытывать какое-либо недомогание. "На ранних стадиях многие болезни протекают бессимптомно. Среди них, например, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет и другие опасные недуги", – объяснила заместитель главы департамента здравоохранения Елена Богородская. При этом чаще всего полное выздоровление человека зависит от того, насколько рано была выявлена болезнь.
Диспансеризация – достаточно основательное исследование организма, поэтому к ее прохождению необходимо подготовиться.
После обращения в поликлинику за плановым медосмотром нужно будет заполнить несколько документов. Во-первых, гражданам предлагается пройти анкетирование. Оно предназначено для сбора анамнеза, выявления жалоб пациента, а также исследования условий его жизни – образа жизни, стиля питания, наличия вредных привычек. Также придется подписать согласие на медицинское вмешательство.
В рамках медосмотра, естественно, придется сдать определенный перечень анализов. Поэтому придется заранее узнать у специалистов, как к ним подготовиться и как собрать материал. Кроме того, непосредственно в день обследования в поликлинику нужно прийти утром на голодный желудок до выполнения физических нагрузок.
Первый этап обследования
Плановая диспансеризация вполне может проходить в несколько этапов – все зависит от состояния здоровья человека. В рамках первого этапа пациент получает маршрутный лист, где перечислены все необходимые обследования.
Маршрутный лист для пациентов 18-39 лет:
- измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела;
- измерение артериального давления;
- определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови;
- клинические анализы крови и мочи;
- определение относительного сердечно-сосудистого риска;
- флюорография;
- электрокардиография в покое;
- измерение внутриглазного давления (проводится во время первой диспансеризации, далее – после 40 лет);
- осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний.
Однако перечень исследований и список врачей меняются в зависимости от возраста пациента, его пола и уже имеющихся хронических заболеваний.
Например, женщины должны обязательно посетить врача-гинеколога и раз в три года проходить цитологическое исследование мазка с шейки матки, чтобы диагностировать онкологические заболевания на ранней стадии. А пациенткам в возрасте от 40 до 74 лет один раз в два года следует проходить маммографию для выявления опухолей молочных желез.
В то же время мужчинам в 45, 50, 55, 60 и 64 года необходимо сдавать анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген).
Кроме того, для выявления риска онкологических заболеваний и мужчинам, и женщинам в возрасте от 40 лет необходимо сдавать кровь для исследования по трем показателям: определение количества лейкоцитов, гемоглобина и скорости оседания эритроцитов. Кроме того, в возрасте от 40 до 64 лет пациенты сдают анализ кала на скрытую кровь для диагностики колоректального рака, а в 45 лет каждый может пройти осмотр эндоскопом пищевода, желудка и 12-перстной кишки.
При этом диспансеризация абсолютно добровольна, любой пациент вправе от нее отказаться. "Только пренебрегать плановым медосмотром не стоит. В своей практике я много раз видела, как выявление заболеваний на ранней стадии спасает жизнь пациентам", – заявила в беседе с Москвой 24 терапевт и врач высшей категории Лариса Алексеева.
Второй этап обследования
Результаты первого этапа исследований пациент получит в срок от одного до шести дней, после чего ему необходимо будет посетить терапевта для обсуждения полученных данных, а также получения рекомендаций по поддержанию здоровья.
Если по итогам первичного осмотра возникнет необходимость в более глубоком исследовании, врач направит пациента на второй этап диспансеризации.
Второй этап диспансеризации для пациентов 18-39 лет:
- осмотр врачом-неврологом;
- осмотр врачом-хирургом или врачом-урологом;
- осмотр врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, включая проведение ректороманоскопии (при необходимости);
- осмотр врачом – акушером-гинекологом;
- осмотр врачом-оториноларингологом;
- осмотр врачом-офтальмологом;
- При подозрениях на различные злокачественные новообразования – эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, рентгенография легких, компьютерная томография легких.
По результатам второго этапа исследований пациенту снова придется посетить терапевта для обсуждения результатов или (при необходимости) курса лечения и направления к более узкому специалисту. Такие случаи не редкость.
Например, во время диспансеризации в парках в рамках проекта "Здоровая Москва" из 1,6 миллиона пациентов около 500 тысяч человек отправили в поликлиники для дополнительного обследования. У 65 510 из них нашли различные заболевания.
Власти Москвы настоятельно рекомендуют не пренебрегать плановым посещением медиков. Своевременный медосмотр – еще один шаг на пути к долголетию.