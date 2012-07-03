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Общество

03 июля 2012, 15:29

Медцентру МГУ передадут оборудования на 1,56 млрд рублей

медцентр МГУ им. М. В. Ломоносова медицина

Медицинскому научно-образовательному центру МГУ имени Ломоносова будет передано четыре тысячи единиц техники, включая высокотехнологичное оборудование. Такое решение было принято правительством Москвы. Стоимость оборудования составляет 1,56 миллиарда рублей.

Создание медицинского центра, который будет служить клиникой для студентов и преподавателей и научной базой для подготовки будущих врачей, является совместным проектом правительства Москвы и МГУ имени Ломоносова, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Решение о строительстве центра было принято в 2002 году. К настоящему моменту работа над этим проектом практически завершена.

«Общая сумма инвестиций городского бюджета в развитие медицинской базы МГУ превысила 6,5 миллиарда рублей», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании столичного правительства.

Так, за счет городского бюджета было построено здание медицинского центра, закуплено оборудование, введена новая электроподстанция.

В ближайшее время медицинский центр МГУ должен получить лицензию и сможет начать прием пациентов.

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