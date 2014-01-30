Форма поиска по сайту

30 января 2014, 09:45

Олимпийские медали презентуют в Сочи 5 февраля

Фото: M24.ru

5 февраля в Сочи состоится торжественная презентация олимпийских медалей. В общей сложности на Играх в Сочи будет вручено 1254 медали - рекордное количество для зимней Олимпиады.

Изготовители медалей уверяют, что предусмотрели все внештатные ситуации - купание в шампанском, случайные падения и "оценку на зуб".

Награды изготовили на столичном ювелирном заводе "АДАМАС". Отметим, что это первый случай в истории олимпийского движения, когда медали Игр делаются на ювелирном заводе - обычно этим занимаются монетные дворы.

На презентации будут присутствовать олимпийские чемпионы Светлана Журова и Алексей Ягудин.

Напомним, Олимпиада в Сочи пройдет с 7 по 23 февраля. Более двух тысяч спортсменов поведут борьбу за победу в 15 видах программы.

