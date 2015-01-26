Российские скелетонисты выиграли три медали во 2-й гонке в Калгари

Фото: ТАСС

Российские скелетонисты завоевали золотую, серебряную и бронзовые медали во второй мужской гонке на этапе Интеркубка, прошедшего в канадском Калгари. Об этом сообщает "Р-Спорт".

По итогам двух заездов Павел Куликов финишировал с лучшим результатом — 1 минута 53,16 секунды. Второе место занял Антон Батуев (1.53,36), третье — Александр Мутовин (1.53,51).

В первой гонке в Калгари россияне также заняли весь пьедестал почета: Куликов был первым, Мутовин — вторым, а Батуев — третьим.

В соревнованиях женщин во второй гонке на заключительном этапе сезона Интеркубка Ольга Потылицына остановилась в шаге от пьедестала почета, став четвертой (1.57,10). Юлия Канакина — пятая (1.57,11), Анастасия Новикова — девятая (1.57,97).

Победу одержала канадка Жаклин Лаберж (1.56,56). Серебро досталось еще одной представительнице Канады Мэдисон Чарни (1.56,57), бронза — швейцарке Микаэле Видмер (1.56,93).