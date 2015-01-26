Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

26 января 2015, 01:03

Российские скелетонисты выиграли три медали во 2-й гонке в Калгари

медали соревнования скелетон

Фото: ТАСС

Российские скелетонисты завоевали золотую, серебряную и бронзовые медали во второй мужской гонке на этапе Интеркубка, прошедшего в канадском Калгари. Об этом сообщает "Р-Спорт".

По итогам двух заездов Павел Куликов финишировал с лучшим результатом — 1 минута 53,16 секунды. Второе место занял Антон Батуев (1.53,36), третье — Александр Мутовин (1.53,51).

В первой гонке в Калгари россияне также заняли весь пьедестал почета: Куликов был первым, Мутовин — вторым, а Батуев — третьим.

В соревнованиях женщин во второй гонке на заключительном этапе сезона Интеркубка Ольга Потылицына остановилась в шаге от пьедестала почета, став четвертой (1.57,10). Юлия Канакина — пятая (1.57,11), Анастасия Новикова — девятая (1.57,97).

Победу одержала канадка Жаклин Лаберж (1.56,56). Серебро досталось еще одной представительнице Канады Мэдисон Чарни (1.56,57), бронза — швейцарке Микаэле Видмер (1.56,93).

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать