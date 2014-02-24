Золотые медали для выпускников школ не будут отменены

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство образования вернет медали для выпускников школ, окончивших с отличием учебные заведения. Награды будут давать льготы при поступлении в вузы России.

Министерство намерено сохранить механизм награждения школьников золотыми медалями, заявила первый заместитель министра образования Наталья Третьяк.

Для закрепления права школьников на получение медали за отличную учебу депутаты Госдумы планируют разработать новый законопроект, сообщает РИА Новости.

Напомним, в конце декабря прошлого года Министерство образования отменило золотые и серебряные медали в школах. Таким образом, "хорошисты" и отличники будут отличаться от "обычных" выпускников только цветом аттестата - у них он будет красного, а не синего цвета.

Однако школьники не остались полностью без медалей - решение об их выдаче теперь возложено на органы местного самоуправления. Московские власти уже заявили, что введут награды для школьников, отличившихся в учебе.