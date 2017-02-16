МОК обязал российских легкоатлетов вернуть 23 медали

Дисциплинарная комиссия МОК обязала российских легкоатлетов вернуть 23 медали, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Решение принято по итогам перепроверки допинговых проб Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Решения вынесены в отношении 19 российских спортсменов.

Из 23 медалей, подлежащих отзыву, 11 медалей отбирают в связи с аннулированием результатов эстафетных команд.

На сегодняшний день медаль вернул только Антон Кокорин, участвовавший в мужской эстафете 4 х 400 метров на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. В ВФЛА подчеркнули, что Антон не нарушал антидопинговых правил. Положительный результат на допинг дала проба его партнера по эстафетной команде – Дениса Алексеева.

Кокорин вернул медаль и диплом участника в декабре 2016 года. Всероссийская федерация легкой атлетики отметила, что неисполнение решений МОК по возврату медалей негативно сказывается на восстановлении членства организации и возврате российский атлетов на международные старты.