Дневник Паралимпиады в Сочи: день седьмой

Светлана Коновалова. Фото: ИТАР-ТАСС

В седьмой игровой день сборная России досрочно оформила победа на Паралимпиаде в Сочи. Это стало возможным после золота, завоеванного биатлонисткой Юлией Будалеевой.

Медаль Будалеевой стала 24-й для российской команды. Таким образом, сборная Германии, занимающая второе место в медальном зачете, лишилась даже теоретических шансов на победу в Играх.

Всего 14 марта российские спортсмены завоевали семь медалей высшего достоинства. Так, россияне заняли три первых места в биатлонной гонке на 15 километров для спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Первым финишировал Роман Петушков, который обошелся без промахов. Серебро досталось Григорию Мурыгину, а бронза - Александру Давидовичу. Отметим, что для Петушкова это золото стало уже пятым в Сочи.

Биатлонист Кирилл Михайлов занял третье место в гонке на 15 километров в категории "стоя". А на аналогической дистанции для спортсменов с нарушением зрения победы добился Николай Полухин. Еще одну золотую медаль России принесла Светлана Коновалова, которая выиграла биатлонную гонку на 12,5 километров в категории "сидя". В гонке на 12,5 километров в категории "стоя" Алена Кауфман и Наталья Братюк принесли в копилку сборной России серебряную и бронзовую награды. Бронзу также завоевал биатлонист Кирилл Михайлов в гонке на 15 километров среди спортсменов в категории "стоя".

Еще одну награду в биатлоне России принес Николай Полухин, добившийся успеха в гонке на 15 километров. Спортсмен выступает в категории с нарушением зрения. Бронзовую медаль поделили россиянин Станислав Чохлаев и украинец Виталий Лукьяненко. Кроме того, Юлия Будалеева завоевала золотую медаль в биатлонной гонке на 12,5 километров среди слабовидящих спортсменок. Второй стала ее соотечественница Михалина Лысова.

Успешно выступили и российские горнолыжники. Александра Францева стала лучшей в суперкомбинации среди спортсменок с нарушением зрения, а Валерий Редкозубов победил в суперкомбинации в категории спортсменов с нарушением зрения.

В итоге, на данный момент в активе сборной России 64 медали: 25 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград. Второе место в медальном зачете занимает команда Германии (7 золотых и 4 серебряных награды), третьи - украинцы (5 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых).

В пятницу также стало известно, что Пятикратный паралимпийский чемпион в лыжных гонках и биатлоне Кирилл Михайлов избран знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Паралимпиады в Сочи. Она становился чемпионом на трех Паралимпиадах: в Турине первенствовал в лыжных гонках, четыре года спустя одержал три победы в Ванкувере (лыжные гонки, лыжная эстафета и биатлон), а в Сочи завоевал золото в лыжном спринте.

