Дневник Паралимпиады в Сочи: день шестой

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России продолжает успешное выступление на Паралимпийских играх в Сочи. В шестой день соревнований российские спортсмены завоевали 50-ю медаль, а следж-хоккеисты вышли в финал турнира.

Первую медаль игрового дня для России принес Валерий Редкозубов, который одержал победу в слаломе для спортсменов с нарушением зрения. По итогам двух попыток он показал время 1 минута 43,21 секунды. Не было равных россиянам и в слаломе в категории "стоя". Здесь успех отпраздновали Алексей Бугаев и Александр Алябьев, завоевавшие золотую и бронзовую награды.

Бугаев, уже выигравший серебро в скоростном спуске и бронзу в супергигантском слаломе, принес России 18-е золото Игр, а Алябьев - 50-ю медаль. В категории "сидя" лучшим стал японский горнолыжник Такеси Судзуки. Второе место занял австриец Филипп Бонадиман, бронза на счету еще одного представителя Австрии - Романа Рабла.

Уверенную победу на Паралимпиаде одержали российские следж-хоккеисты. В полуфинале соперником наших спортсменов была команда Норвегии, которая ничего не смогла противопоставить россиянам. Голы Дмитрия Лисова, Алексея Амосова, Николая Терентьева и Евгения Петрова принесли сборной России путевку в финале. В итоге - 4:0, и в решающем поединке подопечные Сергея Самойлова, дебютировавшие на Паралимпиаде, 15 марта сыграют с американцами.

Удачно выступили и российские керлингисты. Для них эта победа стала уже восьмой на Играх в Сочи. Тяжелый матч против сборной Словакии завершился со счетом 7:4. Теперь за выход в финал россияне поспорят со сборной Великобритании.

