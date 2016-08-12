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Новости

12 августа 2016, 17:44

Новости спорта

Россиянин Григорьян выиграл бронзу в стрельбе из винтовки

Фото: ТАСС/Eugene Hoshiko/AP

Российский спортсмен Кирилл Григорьян завоевал бронзовую медаль в стрельбе из винтовки лежа с 50 метров на Олимпиаде в Рио.

Золото в этой дисциплине досталось немцу Хенри Юнгхенелю, а второе место – южнокорейцу Ким Чон Хену. Еще один россиянин Сергей Каменский, побивший олимпийский рекорд в квалификации, не смог подняться выше четвертого места.

Медаль Григорьяна стала 20 для сборной России. В активе наших спортсменов теперь 4 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых наград.

Олимпийские игры официально стартовали 5 августа и завершатся 21 августа.

Сюжет: Олимпийские игры – 2016
медали бронза Олимпиада-2016 новости спорта
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