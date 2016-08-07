Форма поиска по сайту

07 августа 2016, 18:38

Спорт

Россиянка завоевала серебро в стрельбе на Олимпиаде в Рио

Фото: ТАСС/Friso Gentsch/DPA

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров на Олимпиаде в Рио. 19-летняя спортсменка выбила 197,4 очка.

Россиянка выиграла серебряную медаль Олимпийских игр в Рио

Бацарашкиной не хватило всего полтора очка до завоевания золота, которое досталось китаянке Чжан Мэнсюе. Представительница Китая установила олимпийский рекорд в финалах соревнований.

Бронза досталась гречанке Анне Коракаки.

Это вторая медаль олимпийской сборной России на Играх в Рио-де-Жанейро. Первым было золото, которое накануне вечером выиграл дзюдоист Беслан Мудранов.

В воскресенье на Олимпийских играх разыгрываются 14 комплектов медалей.

Сюжет: Олимпийские игры – 2016
медали спортсмены Олимпиада-2016 новости спорта

