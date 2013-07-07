Россия выиграла первое золото на Универсиаде в Казани

Фото: ИТАР-ТАСС

Первую золотую медаль для сборной России на Универсиаде в Казане выиграл Евгений Кузнецов.

Он победил в прыжках в воду с трехметрового трамплина с результатом 496,15 балла, опередив ставшего вторым китайца Линь Цзиня (488,90). Бронза у китайца Тянь Циня (482,20).

Еще один россиянин Илья Захаров (460,15) занял шестое место, сообщает "Р-Спорт".

Универсиада в Казани завершится 17 июля. Всего будут разыграны более 350 комплектов медалей по 27 видам спорта.

В соревнованиях принимают участие более 600 представителей России. В составе нашей команды выступают почти 20 олимпийских чемпионов, в том числе легкоатлеты Иван Ухов и Юлия Зарипова, дзюдоист Арсен Галстян и прыгун в воду Илья Захаров.