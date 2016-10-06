Легкоатлетку Анну Чичерову лишили бронзовой медали Олимпиады-2008

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Российскую прыгунью в высоту Анну Чичерову лишили бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года. Такое решение Международный олимпийский комитет (МОК) принял в связи с тем, что после перепроверки в допинг-пробе спортсменки был обнаружен туринабол, сообщают "Дни.ру".

Теперь Чичерова должна вернуть завоеванную бронзу и все соответствующие документы в МОК, а Олимпийский комитет России (ОКР) – проследить за тем, чтобы это было сделано как можно скорее.

Также МОК поручил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) пересмотреть результаты всех соревнований, в которых принимала участие Анна Чичерова.

Ранее перепроверка допинг-проб стоила медалей шестерым российским призерам Игр в Пекине. Допинг обнаружили у Юлии Чермошанской (золото в эстафете 4х100 метров) , Марии Абакумовой (серебро в метании копья), Татьяны Фировой и Анастасии Капачинской (серебро в эстафете 4х400 метров), Дениса Алексеева (бронза в эстафете 4х400 метров), Марины Шаиновой (серебро в тяжелой атлетике) и Надежды Евстюхиной (бронза в тяжелой атлетике).