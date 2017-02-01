МОК лишил сборную России серебра в эстафете на Олимпиаде в Лондоне

Фото: ТАСС/Zuma

Сборную России лишили серебряной медали, завоеванной в женской эстафете 4х400 метров на Играх 2012 года в Лондоне, из-за положительного допинг-теста бегуньи Антонины Кривошапки, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

После перепроверки допинг-проб в анализах Кривошапки обнаружили запрещенное вещество туринабол.

На Олимпиаде в Лондоне вместе с Кривошапкой бежали Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх. Все спортсменки должны вернуть свои медали и дипломы.

Тогда в забеге первое место завоевала команда США, а третье – сборная Ямайки. Четвертыми были украинские спортсмены, которым теперь достанется "бронза".