01 февраля 2017, 13:28

Спорт

МОК лишил сборную России серебра в эстафете на Олимпиаде в Лондоне

Фото: ТАСС/Zuma

Сборную России лишили серебряной медали, завоеванной в женской эстафете 4х400 метров на Играх 2012 года в Лондоне, из-за положительного допинг-теста бегуньи Антонины Кривошапки, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

После перепроверки допинг-проб в анализах Кривошапки обнаружили запрещенное вещество туринабол.

На Олимпиаде в Лондоне вместе с Кривошапкой бежали Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх. Все спортсменки должны вернуть свои медали и дипломы.

Тогда в забеге первое место завоевала команда США, а третье – сборная Ямайки. Четвертыми были украинские спортсмены, которым теперь достанется "бронза".

В мае этого года МОК выразил сомнения насчет результатов российских спортсменов на Играх в Пекине и Лондоне. Для повторной проверки анализов было отобрано 1243 допинг-пробы. По итогам запрещенные вещества были обнаружены в тестах 98 спортсменов.

Ранее МОК дисквалифицировал четырех российских спортсменов и аннулировал их результаты после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр в Лондоне. Наказанию подверглись тяжелоатлеты Андрей Деманов, Александр Иванов, Наталья Заболотная и бегунья Юлия Зарипова. Последняя стала на Играх олимпийской чемпионкой, а Иванов и Заболотная взяли два серебра.

медали допинг спортсмены новости спорта Международный олимпийский комитет

