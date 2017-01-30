Стрельба произошла в мечети в Канаде, есть погибшие

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Неизвестные открыли в канадской мечети огонь, есть погибшие, сообщает "Мир 24" со ссылкой на CBC.

ЧП произошло в Квебеке во время вечерней молитвы, в это время в здании могли находиться около 40 человек. Глава исламского культурного центра Квебека сообщил о пяти погибших. Сотрудники правоохранительных органов подтвердили информацию о погибших, но не стали уточнять их число.

Стрелявшие уже задержаны, но на месте работают экстренные службы, а вооруженные полицейские оцепили территорию мечети.