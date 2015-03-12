Фото: M24.ru

В рамках фестиваля "Пасхальный дар" на Тверской площади появится фотолабиринт площадью тысяча квадратных метров. Фестиваль пройдет в столице с 10 по 19 апреля. Его главной темой станет история меценатства и благотворительности, сообщил замглавы департамента торговли и услуг Денис Косторной.

Он отметил, что в фотолабиринте можно будет увидеть, как выглядела старая Москва, как проходила торговля и строились дома. Также там появятся фотографии и информация о столичных меценатах.

"Москвичей ждут историко-просветительские проекты и благотворительные акции. Также на главных улицах города развернутся торговые ряды и мастерские, художественные выставки и реконструкции быта дореволюционной России. Пройдут концерты и мастер-классы", - приводит слова Косторного Агентство "Москва".

Кроме того, заработают 18 торговых площадок с торговыми шале. Порядка 170 участников выставят там свою продукцию. Гости фестиваля смогут приобрести куличи, сувениры, мед, книги и монастырскую еду.

Помимо этого, горожане смогут оказаться в вагоне первого класса поезда 1910 года, сделать ретро-фото и спеть песню Александра Вертинского. Пройдет и исторический квест, все участники которого получат свидетельства о принадлежности к купеческому сословию. А в Новопушкинском сквере пройдет выставка детских рисунков и появится арт-объект - цветные карандаши в человеческий рост.

В рамках фестиваля состоятся благотворительные акции. Они будут направлены на сбор средств для слабовидящих людей и для детских фондов.

Заместитель директора Дирекции массовых мероприятий департамента культуры Ольга Попкова в свою очередь отметила, что в фестивале "Пасхальный дар" примут участие более 250 учреждений и 21 парк. Она рассказала, что в столице установят пасхальные арт-объекты, а пасхальные яйца установят на всех центральных площадках города.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет большая звонарно-колокольная программа на прихрамовых территориях.