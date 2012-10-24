Из чего делают мягкую мебель, и как правильно выбрать хороший диван

При выборе дивана стоит обратить внимание на его каркас, наполнитель, материал обивки и конструкцию

При выборе дивана стоит учитывать сразу несколько факторов. От них зависит цена дивана, его прочность, долговечность и удобство в использовании.

Каркасы диванов

Диван начинается с каркаса: он может быть деревянным, железным либо комбинированным. Каркас из ДСП тяжел и ненадежен, а хороший каркас обычно получается из мягких пород дерева, чаще всего из сосны. Это позволяет максимально уменьшить вес всех конструкций.

Хорошо, если на каркас пошла бессучковая сосна – такие диваны долговечнее, поскольку сучки могут сломать механизмы мебели раньше времени. При этом спинка и подлокотники должны быть сделаны из твердых пород дерева.

Необходимо помнить, что дерево должно быть пропитано специальным раствором от насекомых и хорошо просушено. Каркас из непросушенного дерева будет скрипеть. Впрочем, раньше скрипели и каркасы из хорошего дерева, поскольку в прошлые годы их еще не умели скреплять. Сейчас части дивана скрепляют при помощи специальных болтов.

Диваны на железной основе удобнее тем, что их легче разбирать и выносить при переезде. Для производства железных каркасов используют специальный металлический профиль. Конструкция не должна иметь острых углов и сварных швов – это делает каркас более выносливым. Как правило, сейчас на всех металлических каркасах располагаются деревянные ортопедические решетки.

Наполнители мягкой мебели

От "начинки" дивана зависит его мягкость или жесткость. Диваны могут снабжать пружинными блоками. Есть опасность, что они со временем вылезут, но в современных диванах обычно используются небольшие пружины, и вероятность их проникновения наружу мала.

Также существуют диваны с "начинкой" из пенополиуретана, жесткость такой мебели зависит от плотности этого наполнителя. Раньше в мягкой мебели использовался поролон, но из современных диванов его убрали, поскольку поролон со временем начинал крошиться.

Обивки диванов

Среди самых дорогих обивок мебели можно выделить кожу: в таких случаях обивка стоит около 75 процентов от цены дивана. Ухаживать за кожей непросто, поскольку она боится влаги. Поэтому такую мебель нужно чистить специальными составами для кожи.

Тканевые "оболочки" обычно дешевле, их стоимость - до 45 процентов от цены дивана. Среди тканей для обивки также существуют те, которые требуют бережного ухода и исключительно сухой чистки. Это, например, жаккард, велюр, шинил и атлас.

Но есть и более практичные материалы. Среди них один из самых распространенных и прочных - это флок. Некоторые виды флока могут выдержать даже когти животных и отмываются после детских рисунков. Еще один дешевый и прочный материал - микрофибра - сейчас сдает свои позиции из-за скромного внешнего вида.

Стоит также отметить, что ткани на основе хлопка легко пачкаются, поэтому нужно, чтобы такая обивка легко снималась. Самые дешевые материалы - синтетические: они не очень приятны на ощупь, но при этом надежны и неприхотливы.

Диванные механизмы

Также бывают разные виды механизмов для диванов. "Книжка" - это механизм для ежедневного использования. Такой диван легко раскладывать, но для удобства нужно отодвинуть его на 10-15 сантиметров от стены.

Диван с механизмом "аккордеон" раскладывается подобно растягиванию гармошки. Плюс в том, что в такой мебели нет подлокотников, и образуется больше спального места. А минус в том, что диван должен стоять только у стены, собрать его без опоры будет сложно. Также нужно проследить за тем, чтобы колесики "аккордеона" были чистыми и не царапали пол. Наименее опасны в этом плане колесики из резины или каучука.

"Еврокнижка" похожа на "книжку", но при этом она не раскладывается в стороны, а выкатывается вперед. Затем нужно положить на разложенный диван снятые с него подушки. Плюс - в величине спального места и наличии ящика для хранения белья. А минус - в щелях между подушками, поэтому лучше покупать "еврокнижку" на матрасе.

"Американская раскладушка", как видно из названия, разворачивается наподобие обычной раскладушки. То же самое с "французской раскладушкой", но у нее в разложенном виде каркас непрочен, и сидеть на ней можно только в сложенном виде.

Также существует выкатной механизм. Его особенность в том, что такие диваны невысокие. Поэтому их не рекомендуется выбирать тем, у кого дома холодно, и бывают сквозняки.