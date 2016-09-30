Маткапитал в 2017 году индексировать не будут

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Сумма материнского капитала в 2017 году не будет увеличена, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра труда и соцзащиты Максима Топилина.
По словам чиновника, это решение является окончательным. Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что вопрос с индексацией маткапитала является единственным, по которому правительству не удалось между собой договориться.
Материнский капитал – действующая с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. Использовать средства можно для улучшение жилищных условий, обучения ребенка, пенсию матери или оборудование квартиры для ребенка-инвалида. В настоящее время он составляет 453026 рублей.
Недавно m24.ru сообщало, что семьи из Москвы и области получили более 2,1 миллиарда рублей единовременных выплат из средств материнского капитала. Поддержку в размере 25 тысяч рублей получили почти 85 тысяч семей, проживающих в столичном регионе. Всего с начала кампании в июне 2016 года фонд принял 169 тысяч заявлений на единовременную выплату.
Подать заявление на такую выплату могут все владельцы сертификата, проживающие на территории России, вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка. Заявление на получение единовременных выплат необходимо подать до 30 ноября 2016 года.