Маткапитал в 2017 году индексировать не будут

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сумма материнского капитала в 2017 году не будет увеличена, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра труда и соцзащиты Максима Топилина.

По словам чиновника, это решение является окончательным. Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что вопрос с индексацией маткапитала является единственным, по которому правительству не удалось между собой договориться.

Материнский капитал – действующая с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. Использовать средства можно для улучшение жилищных условий, обучения ребенка, пенсию матери или оборудование квартиры для ребенка-инвалида. В настоящее время он составляет 453026 рублей.

Недавно m24.ru сообщало, что семьи из Москвы и области получили более 2,1 миллиарда рублей единовременных выплат из средств материнского капитала. Поддержку в размере 25 тысяч рублей получили почти 85 тысяч семей, проживающих в столичном регионе. Всего с начала кампании в июне 2016 года фонд принял 169 тысяч заявлений на единовременную выплату.