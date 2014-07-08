На материнский капитал москвичам выделили 9 млрд рублей

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Государство выделило 9 млрд рублей на выплату москвичкам материнского капитала, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.

В 2014 году размер материнского капитала составляет 429 408 рублей. В бюджете ПФР на выплату материнских капиталов в этому году заложено 301 млрд рублей.

Как изменились выплаты семьям с детьми в 2014 году

Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" действует уже 8 лет. За это время материнский капитал получили более 219 тысяч московских семей.

С момента запуска программы государство направило семьям Москвы и Подмосковья более 21,2 млрд рублей.

Рассчитывать на материнский капитал могут семьи, в которых после 1 января 2007 года появился второй ребенок, третий или последующие дети, если при рождении второго документы на получение средств не оформлялись.

Материнским капиталом можно воспользоваться, когда ребенку исполнится три года. Исключением является погашение жилищных кредитов, на что наиболее часто уходят деньги - всего с момента действия программы возможность погасить кредит за счет маткапитала воспользовались более 15,2 тысяч семей Москвы. Общая сумма средств составила более 5,6 млрд рублей.