Мастер-класс: как узнать намерения собеседника по мимике

Фото: m24.ru
В субботу в БЦ "Премьер Плаза" состоится мастер-класс сооснователя GVA LaunchGurus Гари Фаулера "Язык тела как искусство общения". Бизнес-коуч с многолетним опытом расскажет, как "считывать" чувства и намерения собеседника по его мимике, жестам и позам.
Гари Фаулер научит гостей не только расшифровывать невербальные сигналы окружающих, но и самовыражаться с помощью своего тела. 31 января посетили портала online.m24.ru смогут посмотреть мастер-класс в режиме реального времени.
- Когда: 31 января, 14.00
- Что: мастер-класс по искусству общения
- Кто: сооснователь GVA LaunchGurus Гари Фаулер
- Кому смотреть: тем, кто хочет "читать" мимику собеседника