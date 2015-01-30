Мастер-класс: как узнать намерения собеседника по мимике

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В субботу в БЦ "Премьер Плаза" состоится мастер-класс сооснователя GVA LaunchGurus Гари Фаулера "Язык тела как искусство общения". Бизнес-коуч с многолетним опытом расскажет, как "считывать" чувства и намерения собеседника по его мимике, жестам и позам.

Гари Фаулер научит гостей не только расшифровывать невербальные сигналы окружающих, но и самовыражаться с помощью своего тела. 31 января посетили портала online.m24.ru смогут посмотреть мастер-класс в режиме реального времени.