27 ноября 2013, 16:32

Культура

Мастерить новогодние украшения научат дизайнеры и стилисты

Фото: ИТАР-ТАСС

Научиться создавать новогодние украшения из бумаги и дерева можно будет 27 ноября на дизайн-заводе "Флакон". Онлайн-трансляцию мастер-класса, который состоится в пространстве журнала Seasons Of Life, проведет сетевое издание M24.ru.

Мастерством и опытом поделятся с москвичами дизайнер Мария Ларина и стилист Дарья Григорьева. Они покажут участникам занятия, как из минимального и самого простейшего набора материалов сделать отличные элементы праздничного декора.

Деревянные и бумажные предметы, которые научат создавать на мастер-классе, станут прекрасными новогодними украшениями. Необычные объекты можно будет подарить близким или оставить дома, чтобы затем декорировать ими квартиру, дачу или офис. Мастер-класс позволит, кроме того, проникнуться новогодней атмосферой и почувствовать трепетное ощущение приближающегося праздника.

Начало трансляции – в 19.00.

Трансляция завершена.

