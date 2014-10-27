Экскурсии и мастер-классы организуют в музее "Царицыно" в дни осенних каникул

Фото: m24.ru

Специальные интерактивные программы ждут юных посетителей музея-заповедника "Царицыно" в дни осенних каникул. С 3 по 9 ноября ожидаются экскурсии и мастер-классы.

Так, мастер-класс "Тепло, созданное руками" проведут для тех, кто хочет научиться создавать шпалеру - стенной односторонний ковер с сюжетной или орнаментальной композицией, вытканный вручную.

Занятия пройдут в Хлебном доме 3, 4 (начало в 15.00) и 5 ноября (в 11.00).

Участники программы "Придворный парадный стол. Искусство и церемониал" узнают, какими блюдами потчевали императрицу Екатерину II, как сервировали стол для торжественных приемов и что ели в XVIII веке.

Мероприятие пройдет в зале Большого дворца 7 ноября. Начало в 11.00.

"8 и 9 ноября гостей ждет интерактивная экскурсия по выставке "Императорский фарфоровый завод. Диалог эпох". Детям продемонстрируют предметы из собственных сервизов императрицы Елизаветы Петровны, скульптуру любимой левретки Екатерины Великой и другие произведения из фарфора, которые создавали на Императорском фарфоровом заводе на протяжении его 270-летней истории", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

После дети попробуют свои силы в создании авторских клейм и составлении сервизов из фарфоровых предметов.

Экскурсия пройдет 8 и 9 ноября в Большом дворце. Начало в 15.00.