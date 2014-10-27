Архитекторы научат детей рисовать и проектировать города

"Афиша": архитекторы научат детей творчеству

В Москве открылась новая творческая студия Archpoint Kids. Приобщаться к современному искусству ребятам помогают профессиональные архитекторы, сообщает телеканал "Москва 24".

Специалисты разработали довольно большую программу из разных курсов - архитектура, современное искусство, каллиграфия, танцы, иностранные языки. На занятия приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Ребята узнают, кто придумал современное искусство и по каким правилам строят города. Также предусмотрены занятия в кулинарной студии.

На первый взгляд некоторые курсы, например, "Конструктивизм", сложны для детского восприятия. Но это не так, ведь главная задача педагога – не загрузить ребенка теорией, а вовлечь в практические занятия. То есть дети сами становятся творцами.

По словам архитектора Полины Киселевой, в студии разрушают стереотипы относительно творчества и помогают развивать фантазию ребенка.

Занятия проходят в свободной уютной атмосфере. Дети могут рисовать где угодно, даже на шкафу.

Студия работает ежедневно на двух площадках: на Хорошевском шоссе и Университетском проспекте. Стоимость одного занятия – от 600 до 1000 рублей.