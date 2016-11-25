Ювелирная школа откроется в Парке ремесел на ВДНХ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Ювелирная школа Art Clay Russia откроется в Парке ремесел на ВДНХ 26 ноября, сообщает пресс-служба АО "ВДНХ".

В мастерской можно будет научиться работать с пластичным серебром 999-й пробы. Это металлическая глина, состоящая из диспергированных наночастиц серебра, связанных органическим пластификатором и водой. Материалу можно придать любую форму подобно пластилину. В процессе обжига при температуре от 650 до 999 градусов вода и связующие вещества выгорают и частицы металла спекаются между собой, образуя чистый сплав серебра 999-й или 950-й пробы.

Также гости смогут пройти полный цикл создания украшения из серебра 925-й пробы в классической ювелирной технике – от отливки металла в изложницу до финишной полировки.

Мастер-класс начнется в субботу, 26 ноября, в 15:00 в новой мастерской Art Clay Russia (справа от Гастронома №1 и ресторана "Московское небо").