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Культура

21 июля 2014, 19:13

Про кино: как фильмы попадают на кинофестивали

мастер-классы продюсеры Кинотеатр 35 мм кино смотреть онлайн на m24.ru онлайн-трансляции

Фото: М24

Во вторник, 22 июля, в лектории кинотеатра 35mm состоится мастер-класс режиссера и бывшего продюсера "Кинотавра" Александра Атанесяна. Он расскажет о принципах работы отборочных комиссий российских и международных кинофестивалей. M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Также эксперт пояснит, как устроены самые главные кинофестивали и даст советы кинематографистам, которые хотят принять участие в конкурсах.

Вход на мероприятие свободный. Необходима регистрация.

Александр Атанесян в 1989 году окончил высшие курсы режиссеров Госкино. С 1981 года началась кинодеятельность Атанесяна.

С 1994 по 1997 годы руководил генеральной дирекцией международных кинофестивалей "Интерфест". В 1998 году являлся генеральным продюсером "Кинотавра".

Также Александр Атанесян продюсировал спектакль "Чайка" в театре на Таганке, организовывал выставки, посвященные Сальвадору дали и Сергею Параджанову.

С 2006 года является независимым кинорежиссером и продюсером.

  • Когда: 22 июля в 18.45
  • О чем: об отборе фильмов для кинофестивалей
  • Кому смотреть: любителям кино, режиссерам, актерам и продюсерам

    • Начало трансляции в 18.45. Запись мастер-класса будет выложена на сайте.

    Трансляция завершена.

    Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро

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