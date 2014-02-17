В Таганском парке пройдут соревнования по Lasertag

23 февраля в парке "Таганский" в рамках Мужских игр состоятся соревнования по Lasertag. Помимо трансляции турнира на территории парка пройдут мастер-классы, будет звучать музыка от Dj Lasertag.

Фото: "Москва 24"

Суть игры Lasertag – в поражении игроков-противников лазерными выстрелами из автомата. “Поражение” игрока засчитывается после регистрации луча автомата специальными датчиками (сенсорами), закрепленными на одежде игрока или на спецжилете.

С 12.00 до 18.00 пройдут мастер-классы под идеей "Делаем подарок для папы" – открытки, кораблики, танчики, подставки под карандаши и ручки, подготовка песни или стиха в подарок папе.

Вход на мероприятие свободный. Начало игр – в 11.00.