17 февраля 2014, 18:39

Культура

В Таганском парке пройдут соревнования по Lasertag

23 февраля в парке "Таганский" в рамках Мужских игр состоятся соревнования по Lasertag. Помимо трансляции турнира на территории парка пройдут мастер-классы, будет звучать музыка от Dj Lasertag.

Фото: "Москва 24"

Суть игры Lasertag – в поражении игроков-противников лазерными выстрелами из автомата. “Поражение” игрока засчитывается после регистрации луча автомата специальными датчиками (сенсорами), закрепленными на одежде игрока или на спецжилете.

С 12.00 до 18.00 пройдут мастер-классы под идеей "Делаем подарок для папы" – открытки, кораблики, танчики, подставки под карандаши и ручки, подготовка песни или стиха в подарок папе.

Вход на мероприятие свободный. Начало игр – в 11.00.

мастер-классы Таганский парк лазертаг Lasertag

