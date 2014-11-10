Сергей Никоненко рассказал о профессии актера

В рамках Летней киноакадемии Никиты Михалкова прошел мастер-класс актера и режиссера Сергея Никоненко. Народный артист рассказал о своей профессиональной деятельности, поделился секретами успешной актерской и режиссерской карьеры и прочитал стихи Сергея Есенина. M24.ru провело прямую трансляцию мероприятия.
Никоненко Сергей Петрович
родился 16 апреля 1941 года в Москве в семье шофера Петра Никаноровича и стеклодувщицы лампового завода Нины Михайловны Никоненко. Семья жила на Арбате, в одной из шести комнат коммуналки.
Уже со школьной скамьи у Сергея Никоненко появилась тяга к творчеству – он занимался музыкой по классу аккордеона и принимал активное участие в различных школьных конкурсах певцов и чтецов, за что получал награды.
Учебу в школе ему приходилось совмещать с трудовой деятельностью – Сергей работал почтальоном и кондуктором автобуса.
В 13 лет Сергей определился с будущей профессией – он мечтал стать актером, и после окончания школы эта мечта стала реальностью – Сергей Никоненко поступил во ВГИК на курс С. А. Герасимова и Т. Ф. Макаровой.
Во время учебы Сергей сыграл почти весь классический репертуар, а его дипломная работа "Карьера Артура Уи" стала популярна даже за стенами института.
После окончания ВГИКа в 1964 году он работал в Театре-студии киноактера (до 1974 года).
И даже спустя несколько лет трудовой профессиональной деятельности, он не смог поставить точку на полученном образовании. Тяга развиваться в разных сферах кинематографа, снова привела его в альма-матер. Сергей Никоненко решил стать режиссером, и в 1971 году с успехом закончил режиссерский факультет ВГИКа.
Сниматься в кино он начал еще во время учебы, дебютировав в 1958 году в фильме "А я уезжаю домой". В сериалах впервые "засветился" в роли полковника Виктора Алексеевича Гордеева в знаменитой "Каменской" с Еленой Яковлевой и сразу же приглянулся сериальным режиссёрам. "Невозможные зелёные глаза" и "Одна любовь души моей", "Пан или пропал" и следом "Ребята из нашего города", "Тяжёлый песок" и тут же "Родина ждёт", "Граф Крестовский" и "Гибель империи".
С 1994 года Сергей Никоненко работает директором Есенинского Культурного Центра в Москве.
Всего за свою кинокарьеру Сергей Никоненко сыграл более чем в 210 фильмах и сериалах. Как режиссер снял 15 кинокартин и один сериал "Аннушка".
Награды за творческую деятельность
- Орден "Знак Почета" (1971 год).
- Заслуженный артист РСФСР (1974).
- Лауреат премии Ленинского комсомола (1976) - за воплощение образов современников в кино.
- Народный артист РСФСР (1991) - за большие заслуги в развитии советского киноискусства.
- Приз кинофестиваля "Созвездие" в Твери (1999) за лучшую главную мужскую роль в фильме "Классик".
- Главный приз фестиваля в Оберхаузене за лучшую дипломную режиссерскую работу - фильм "Петрухина фамилия".
- Международная литературная премия имени Сергея Есенина "О Русь, взмахни крылами…" в номинации "Кино, театр, телевидение" (2010).
- Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2001 год) - за большой вклад в развитие отечественного киноискусства.
- Орден Почета (2011 год) - за большой вклад в развитие отечественного киноискусства.
- III Забайкальский кинофестиваль в Чите - Специальный приз кинофестиваля "За выдающийся вклад в отечественный кинематограф".