Сергей Никоненко рассказал о профессии актера

Сергей Никоненко - о профессии актера

В рамках Летней киноакадемии Никиты Михалкова прошел мастер-класс актера и режиссера Сергея Никоненко. Народный артист рассказал о своей профессиональной деятельности, поделился секретами успешной актерской и режиссерской карьеры и прочитал стихи Сергея Есенина. M24.ru провело прямую трансляцию мероприятия.

Никоненко Сергей Петрович

родился 16 апреля 1941 года в Москве в семье шофера Петра Никаноровича и стеклодувщицы лампового завода Нины Михайловны Никоненко. Семья жила на Арбате, в одной из шести комнат коммуналки.

Уже со школьной скамьи у Сергея Никоненко появилась тяга к творчеству – он занимался музыкой по классу аккордеона и принимал активное участие в различных школьных конкурсах певцов и чтецов, за что получал награды.

Учебу в школе ему приходилось совмещать с трудовой деятельностью – Сергей работал почтальоном и кондуктором автобуса.

В 13 лет Сергей определился с будущей профессией – он мечтал стать актером, и после окончания школы эта мечта стала реальностью – Сергей Никоненко поступил во ВГИК на курс С. А. Герасимова и Т. Ф. Макаровой.

Во время учебы Сергей сыграл почти весь классический репертуар, а его дипломная работа "Карьера Артура Уи" стала популярна даже за стенами института.

После окончания ВГИКа в 1964 году он работал в Театре-студии киноактера (до 1974 года).

И даже спустя несколько лет трудовой профессиональной деятельности, он не смог поставить точку на полученном образовании. Тяга развиваться в разных сферах кинематографа, снова привела его в альма-матер. Сергей Никоненко решил стать режиссером, и в 1971 году с успехом закончил режиссерский факультет ВГИКа.

Сниматься в кино он начал еще во время учебы, дебютировав в 1958 году в фильме "А я уезжаю домой". В сериалах впервые "засветился" в роли полковника Виктора Алексеевича Гордеева в знаменитой "Каменской" с Еленой Яковлевой и сразу же приглянулся сериальным режиссёрам. "Невозможные зелёные глаза" и "Одна любовь души моей", "Пан или пропал" и следом "Ребята из нашего города", "Тяжёлый песок" и тут же "Родина ждёт", "Граф Крестовский" и "Гибель империи".

С 1994 года Сергей Никоненко работает директором Есенинского Культурного Центра в Москве.

Всего за свою кинокарьеру Сергей Никоненко сыграл более чем в 210 фильмах и сериалах. Как режиссер снял 15 кинокартин и один сериал "Аннушка".