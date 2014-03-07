Актер Пьерфранческо Фавино расскажет об итальянской школе кино

11 марта в рамках кампании "S. Pellegrino. Live in Italian" в центре дизайна Artplay состоится мастер-класс итальянского актера Пьерфранческо Фавино. На его счету более 50 картин итальянского производства, среди которых "Человек, который любит", совместная работа с Моникой Беллуччи и Ксенией Раппопорт.

Пьерфранческо Фавино. Фото: artplay.ru

На встрече Фавино расскажет об итальянской школе кинематографа, его личных ориентирах в профессии, работе в Голливуде, а также поделится опытом съемок в рекламном ролике и ответит на вопросы участников.

Российскому зрителю Фавино знаком по таким голливудским картинам, как "Ночь в музее" (2006), "Хроники Нарнии: Принц Каспии" (2008), "Ангелы и Демоны" (2009), "Гонка" (2013), "Война миров Z" (2013). В 2013 году Пьерфранческо Фавино исполнил главную роль в ролике “Наслаждайтесь жизнью по-итальянски”.

Начало – в 16.00.