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Время с детьми

06 августа 2014, 16:20

Детский лагерь открылся в Еврейском музее и центре толерантности

мастер-классы летние лагеря детские занятия Еврейский музей и центр толерантности время с детьми

"Афиша": В Еврейском музее начал работу детский лагерь

В Детском центре Еврейского музея и центра толерантности работает летний лагерь. В нем ребята читают книги и участвуют в играх и мастер-классах.

"В нашем летнем лагере вас ждет увлекательное приключение с героями лучших книг мировой литературы, квесты и путешествия по музеям Москвы, встречи с писателями, издателями, художниками", - отметили организаторы.

Тема занятий каждую неделю меняется в зависимости от выбранной педагогами книги, на основе сюжета которой придумывают различные мероприятия, сообщает телеканал "Москва 24".

На этой неделе детям предлагают почувствовать себя детективами. Ребята будут выяснять, кто совершил дерзкое грабление в поместье, куда приехали отдыхать туристы.

Также в программе мастер-класс по дактилоскопии. На следующей неделе гости лагеря будут читать "Волшебника страны Оз".

Лагерь работает шесть дней в неделю, кроме субботы. Билет на один полный день – 1300 рублей, на неделю – 7500 рублей. Смена с 09.00 до 17.00.

Записать ребенка в лагерь можно по телефону 8 (495) 645 – 05 – 50, добавочные 154. Заявку можно отправить на почту child@jewish-museum.ru.

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