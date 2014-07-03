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Свежий воздух

03 июля 2014, 15:50

Безумное чаепитие в стиле Льюиса Кэрролла организуют в КЦ "ЗИЛ"

мастер-классы Алиса в стране чудес Льюис Кэрролл КЦ ЗИЛ свежий воздух

КЦ "ЗИЛ"

4 и 5 июля, в Москве отметят день рождения сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". Для гостей организуют английский праздник с безумным чаепитием, арт-классом и королевским крокетом.

"152 года назад, 4 июля 1862 года, Чарльз Лютвидж Доджсон (более известный как Льюис Кэрролл) во время прогулки рассказывал историю про приключения девочки Алисы, впоследствии превратившуюся в полноценную книгу, которая навеки закрепилась в истории литературы", - отметили в Культурном центре "ЗИЛ".

Во время арт-класса "Мифические животные Кэрролла" художник и книжный иллюстратор Эя Мордякова расскажет и покажет, как разные художники иллюстрировали произведения Льюиса Кэрролла. Затем состоится мастер-класс по придумыванию и рисованию волшебного зверья из кэрролловских миров.

Начало в 14.00.

Участникам партии в королевский крокет выдадут шар и молоточек на длинной ручке. По правилам игры необходимо будет провести свой шар через все воротца. Кстати, игре в крокет Кэрролл посвятил целую главу в своей книге.

Начало в 16.00.

Безумное чаепитие 5 июля будет продолжаться весь день.

История вопроса

Чарльз Лютвидж Дооджсон (Льюис Кэрролл) родился 27 января 1832 года в деревне Дарсбери, графство Чешир.

Получил степень бакалавра в колледже при Оксфордском университете. Там же порядка 26 лет читал математические лекции.

Писать стихи и прозу начал еще в колледже. Свои произведения отправлял в журналы, подписываясь "Льюис Кэрролл".

Опубликовал множество научных трудов по математике.

Льюис Кэролл очень любил фотографировать.

Сюжет: Бесплатная Москва

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