Безумное чаепитие в стиле Льюиса Кэрролла организуют в КЦ "ЗИЛ"

КЦ "ЗИЛ"

4 и 5 июля, в Москве отметят день рождения сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". Для гостей организуют английский праздник с безумным чаепитием, арт-классом и королевским крокетом.

"152 года назад, 4 июля 1862 года, Чарльз Лютвидж Доджсон (более известный как Льюис Кэрролл) во время прогулки рассказывал историю про приключения девочки Алисы, впоследствии превратившуюся в полноценную книгу, которая навеки закрепилась в истории литературы", - отметили в Культурном центре "ЗИЛ".

Во время арт-класса "Мифические животные Кэрролла" художник и книжный иллюстратор Эя Мордякова расскажет и покажет, как разные художники иллюстрировали произведения Льюиса Кэрролла. Затем состоится мастер-класс по придумыванию и рисованию волшебного зверья из кэрролловских миров.

Начало в 14.00.

Участникам партии в королевский крокет выдадут шар и молоточек на длинной ручке. По правилам игры необходимо будет провести свой шар через все воротца. Кстати, игре в крокет Кэрролл посвятил целую главу в своей книге.

Начало в 16.00.

Безумное чаепитие 5 июля будет продолжаться весь день.