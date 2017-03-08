Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта 2017, 15:22

Происшествия

Массовая драка произошла в ресторане быстрого питания в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Драка с участием двух компаний молодых людей произошла в Восточном Бирюлеве в кафе Burger King, рассказали сетевому изданию m24.ru в столичном главке МВД.

Инцидент произошел вечером 7 марта на Бирюлевской улице. Сообщается, что молодые люди не поделили свободный столик.

Ссора переросла в драку в результате которой ножевое ранение руки получил 36-летний администратор кафе. Спустя 15 минут в полицию позвонили из больницы и сообщили, что к ним поступил 23-летний молодой человек с ножевым ранением живота.

массовая драка Бирюлевская улица Burger King чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика