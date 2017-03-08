Массовая драка произошла в ресторане быстрого питания в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Драка с участием двух компаний молодых людей произошла в Восточном Бирюлеве в кафе Burger King, рассказали сетевому изданию m24.ru в столичном главке МВД.

Инцидент произошел вечером 7 марта на Бирюлевской улице. Сообщается, что молодые люди не поделили свободный столик.

Ссора переросла в драку в результате которой ножевое ранение руки получил 36-летний администратор кафе. Спустя 15 минут в полицию позвонили из больницы и сообщили, что к ним поступил 23-летний молодой человек с ножевым ранением живота.