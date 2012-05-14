Большинство задержанных на "Марше миллионов" признаны виновными

Суд признал виновными в совершении различных административных нарушений более 60 процентов задержанных в ходе "Марша миллионов", сообщает РАПСИ.

"Постановлениями судов 191 человек - то есть более половины из привлекаемых к ответственности - был признан виновным", - заявил один из работников судебной системы столицы, не уточнив сути назначенного наказания.

По имеющимся данным, в результате беспорядков 6 мая в мировые суды поступило 328 материалов по обвинению в неповиновению сотрудникам полиции и участии в несанкционированной акции. На сегодняшний день 137 из них еще не были рассмотрены.

Напомним, что 6 мая в 16.00 от Калужской площади стартовал "Марш миллионов". Участники акции должны были пройти по улице Большая Якиманка до Болотной площади и там провести митинг. Однако часть участников шествия свернула с маршрута и попыталась прорвать полицейское оцепление и пройти в сторону Кремля. По данным столичного ГУМВД РФ, в ходе провокационных действий некоторых участников пострадали около 20 сотрудников полиции. Трое из них госпитализированы с колото-резаными ранами и серьезными ушибами.