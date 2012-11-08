Трем фигурантам "болотного дела" предъявлено окончательное обвинение

Троим фигурантам "болотного дела" предъявили окончательные обвинения

В четверг, 8 ноября, Следственный комитет РФ предъявил окончательное обвинение трем фигурантам дела о беспорядках на Болотной площади.

Ярославу Белоусову вменяют "участие в массовых беспорядках" и "применение насилия к представителю власти". По информации следствия, мужчина бросал камни и куски асфальта в полицейских, а также бил их и прорывал оцепление.

В применении насилия в отношении правоохранителей и в участии в беспорядках также обвиняется Александра Духанина, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Владимиру Акименкову вменяют лишь участие в массовых беспорядках.

Напомним, что беспорядки на Болотной площади произошли 6 мая во время проведения "Марша миллионов". Тогда сотни активистов отказались идти на санкционированную акцию и устроили забастовку перед Большим Каменным мостом. В результате задержали 13 человек.