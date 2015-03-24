На Марафоне экспериментального искусства выступит театр "Альтерум"

Фото предоставлено пресс-службой события
1 апреля в ДК РГСУ пройдет Марафон экспериментального искусства. Здесь покажут перформансы, пантомимы, цирковые представления и многое другое.
Площадка будет разбита на два концептуальных пространства: театральное и выставочное.
Среди артистов театральной сцены "Манжеты наизнанку" – мистический театр "Альтерум", чьи спектакли совмещают в себе танец, пластику и фантазийные миры. "Альтерум" является участником программы телеканала "Москва 24" под названием "Театр. Избранное".
Кроме того, зрители увидят выступление танцора, актера и иллюзиониста Вадима Савенкова. В настоящее время он работает в Московском губернском театре Сергея Безрукова.
На выставке "Вверх тормашками" представят работы молодых художников, творящих на тему философии абсурдизма. Можно будет увидеть живопись, графику, инсталляции.
Приглашенные гости Марафона экспериментального искусства – хореограф Павел Брюн, хореограф Егор Дружинин, актер Анвар Либабов, ведущий программы "Театр. Избранное" на "Москве 24" Федор Баландин, представители столичного департамента культуры.