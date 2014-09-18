Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября 2014, 21:59

Спорт

В центре города 21 сентября ограничат движение из-за марафона

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

21 сентября на улицах в центре Москвы ограничат движение транспорта в связи с проведением Московского марафона, сообщает пресс-служба ГИБДД. Движение будет закрыто с 10 до 15 часов для личного и общественного транспорта. Под ограничения попадает Бульварное кольцо и улицы внутри него, а также ряд улиц за его пределами.

Забег пройдет на дистанциях 10 и 42,2 километра. Регистрации на "Московский Марафон" и этапы подготовки к нему проходит на сайте NewRunners.

21 сентября будет ограничено движение на улицах:

  • Новолужнецкий проезд,
  • ул. Лужники,
  • Лужнецкая наб.,
  • Новодевичья наб.,
  • Саввинская наб.,
  • Ростовская наб.,
  • Смоленская наб.,
  • Краснопресненская наб.,
  • Пресненская наб.,
  • ул. Тестовская,
  • 1-й Красногвардейский проезд,
  • ул. Мантулинская,
  • ул. 1905 года,
  • пл. Краснопресненская Застава,
  • ул. Красная Пресня,
  • ул. Баррикадная,
  • Новинский бульвар,
  • Смоленская площадь,
  • Смоленская-Сенная площадь,
  • Смоленский бульвар,
  • Зубовский бульвар,
  • Крымский мост,
  • ул. Крымский Вал,
  • Калужская площадь,
  • ул. Б. Якиманка,
  • Якиманский проезд,
  • ул. Б. Полянка,
  • Малый Каменный Мост,
  • Болотная площадь,
  • Софийская наб.,
  • Раушская наб.,
  • Космодамианская наб. (разворот в обратную сторону перед Б. Краснохолмским мостом),
  • Б. Устьинский мост,
  • Устьинский проезд,
  • Яузский бульвар,
  • Покровский бульвар,
  • Чистопрудный бульвар,
  • Тургеневская площадь,
  • Сретенский бульвар,
  • Рождественский бульвар,
  • Цветной бульвар (разворот в обратную сторону на Самотечной площади перед Самотечной эстакадой),
  • Петровский бульвар,
  • Страстной бульвар,
  • Б. Путинковский пер.,
  • Пушкинская пл.,
  • Тверской бульвар,
  • Никитский бульвар (разворот в обратную сторону напротив д.10 (здание Сбербанка России),
  • ул. Тверская,
  • ул. Охотный Ряд,
  • Театральный проезд,
  • Лубянская площадь,
  • Новая площадь,
  • Старая площадь,
  • Китайгородский проезд,
  • Москворецкая наб. (из центра), разворот в обратную сторону перед Б. Устьинским мостом,
  • Кремлевская наб.,
  • Пречистенская наб.,
  • Фрунзенская наб.

Допуск участников к забегам осуществляется при наличии удостоверения личности, подтверждающего возраст, а также при наличии оригинала медицинской справки с печатью учреждения, подписью и печатью врача.

21 сентября пройдет Московский марафон 2014

Ранее директор Московского марафона Дмитрий Тарасов сообщил, что для участия в Московском марафоне зарегистрировались 14 тысяч человек. При этом дистанцию в 42,2 километра пробегут 6 тысяч, а остальные поучаствуют в забеге на 10 км.

Сайты по теме


Сюжет: Ограничение движения на улицах Москвы
марафоны ограничения движения трафик

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика