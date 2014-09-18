В центре города 21 сентября ограничат движение из-за марафона

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

21 сентября на улицах в центре Москвы ограничат движение транспорта в связи с проведением Московского марафона, сообщает пресс-служба ГИБДД. Движение будет закрыто с 10 до 15 часов для личного и общественного транспорта. Под ограничения попадает Бульварное кольцо и улицы внутри него, а также ряд улиц за его пределами.

Забег пройдет на дистанциях 10 и 42,2 километра. Регистрации на "Московский Марафон" и этапы подготовки к нему проходит на сайте NewRunners.

21 сентября будет ограничено движение на улицах: Новолужнецкий проезд,

ул. Лужники,

Лужнецкая наб.,

Новодевичья наб.,

Саввинская наб.,

Ростовская наб.,

Смоленская наб.,

Краснопресненская наб.,

Пресненская наб.,

ул. Тестовская,

1-й Красногвардейский проезд,

ул. Мантулинская,

ул. 1905 года,

пл. Краснопресненская Застава,

ул. Красная Пресня,

ул. Баррикадная,

Новинский бульвар,

Смоленская площадь,

Смоленская-Сенная площадь,

Смоленский бульвар,

Зубовский бульвар,

Крымский мост,

ул. Крымский Вал,

Калужская площадь,

ул. Б. Якиманка,

Якиманский проезд,

ул. Б. Полянка,

Малый Каменный Мост,

Болотная площадь,

Софийская наб.,

Раушская наб.,

Космодамианская наб. (разворот в обратную сторону перед Б. Краснохолмским мостом),

Б. Устьинский мост,

Устьинский проезд,

Яузский бульвар,

Покровский бульвар,

Чистопрудный бульвар,

Тургеневская площадь,

Сретенский бульвар,

Рождественский бульвар,

Цветной бульвар (разворот в обратную сторону на Самотечной площади перед Самотечной эстакадой),

Петровский бульвар,

Страстной бульвар,

Б. Путинковский пер.,

Пушкинская пл.,

Тверской бульвар,

Никитский бульвар (разворот в обратную сторону напротив д.10 (здание Сбербанка России),

ул. Тверская,

ул. Охотный Ряд,

Театральный проезд,

Лубянская площадь,

Новая площадь,

Старая площадь,

Китайгородский проезд,

Москворецкая наб. (из центра), разворот в обратную сторону перед Б. Устьинским мостом,

Кремлевская наб.,

Пречистенская наб.,

Фрунзенская наб.



Допуск участников к забегам осуществляется при наличии удостоверения личности, подтверждающего возраст, а также при наличии оригинала медицинской справки с печатью учреждения, подписью и печатью врача.

Ранее директор Московского марафона Дмитрий Тарасов сообщил, что для участия в Московском марафоне зарегистрировались 14 тысяч человек. При этом дистанцию в 42,2 километра пробегут 6 тысяч, а остальные поучаствуют в забеге на 10 км.