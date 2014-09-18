В центре города 21 сентября ограничат движение из-за марафона

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
21 сентября на улицах в центре Москвы ограничат движение транспорта в связи с проведением Московского марафона, сообщает пресс-служба ГИБДД. Движение будет закрыто с 10 до 15 часов для личного и общественного транспорта. Под ограничения попадает Бульварное кольцо и улицы внутри него, а также ряд улиц за его пределами.
Забег пройдет на дистанциях 10 и 42,2 километра. Регистрации на "Московский Марафон" и этапы подготовки к нему проходит на сайте NewRunners.
21 сентября будет ограничено движение на улицах:
- Новолужнецкий проезд,
- ул. Лужники,
- Лужнецкая наб.,
- Новодевичья наб.,
- Саввинская наб.,
- Ростовская наб.,
- Смоленская наб.,
- Краснопресненская наб.,
- Пресненская наб.,
- ул. Тестовская,
- 1-й Красногвардейский проезд,
- ул. Мантулинская,
- ул. 1905 года,
- пл. Краснопресненская Застава,
- ул. Красная Пресня,
- ул. Баррикадная,
- Новинский бульвар,
- Смоленская площадь,
- Смоленская-Сенная площадь,
- Смоленский бульвар,
- Зубовский бульвар,
- Крымский мост,
- ул. Крымский Вал,
- Калужская площадь,
- ул. Б. Якиманка,
- Якиманский проезд,
- ул. Б. Полянка,
- Малый Каменный Мост,
- Болотная площадь,
- Софийская наб.,
- Раушская наб.,
- Космодамианская наб. (разворот в обратную сторону перед Б. Краснохолмским мостом),
- Б. Устьинский мост,
- Устьинский проезд,
- Яузский бульвар,
- Покровский бульвар,
- Чистопрудный бульвар,
- Тургеневская площадь,
- Сретенский бульвар,
- Рождественский бульвар,
- Цветной бульвар (разворот в обратную сторону на Самотечной площади перед Самотечной эстакадой),
- Петровский бульвар,
- Страстной бульвар,
- Б. Путинковский пер.,
- Пушкинская пл.,
- Тверской бульвар,
- Никитский бульвар (разворот в обратную сторону напротив д.10 (здание Сбербанка России),
- ул. Тверская,
- ул. Охотный Ряд,
- Театральный проезд,
- Лубянская площадь,
- Новая площадь,
- Старая площадь,
- Китайгородский проезд,
- Москворецкая наб. (из центра), разворот в обратную сторону перед Б. Устьинским мостом,
- Кремлевская наб.,
- Пречистенская наб.,
- Фрунзенская наб.
Допуск участников к забегам осуществляется при наличии удостоверения личности, подтверждающего возраст, а также при наличии оригинала медицинской справки с печатью учреждения, подписью и печатью врача.
Ранее директор Московского марафона Дмитрий Тарасов сообщил, что для участия в Московском марафоне зарегистрировались 14 тысяч человек. При этом дистанцию в 42,2 километра пробегут 6 тысяч, а остальные поучаствуют в забеге на 10 км.
