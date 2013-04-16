Район финиша Бостонского марафона оцеплен после взрывов

Кадры с места взрывов в Бостоне

Полиция оцепила район финиша Бостонского марафона, где в понедельник прогремели два взрыва. Власти Бостона также отключили мобильную связь в центре города с целью предотвратить потенциальную возможность дистанционного приведения в действие новых бомб.

Первый из взрывов раздался спустя пять часов после начала забега, когда тысячам спортсменов еще предстояло пересечь финишную черту. Через несколько секунд прогремел второй взрыв. По предварительным данным, погибли 3 человека, свыше 140 получили ранения.

Менее чем через два часа в Бостоне прогремел еще один взрыв в публичной библиотеке имени Джона Кеннеди, возник пожар. Никто из людей в результате этого инцидента не пострадал. По словам полицейских, данное происшествие, скорее всего, не связано со взрывами на марафоне.

Правоохранительные органы также опровергли сообщения местных СМИ о задержании подозреваемых. Полиция таким образом отреагировала на публикацию газеты New York Post, которая сообщила, что подозреваемый - "20-летний выходец из Саудовской Аравии".

Президент США Барак Обама пока не назвал взрывы терактом, но заверил, что ответственных в любом случае найдут. "Выясним, кто это сделал и почему. И ответственные - люди или группы - почувствуют на себе всю тяжесть закона", - сказал он.