LIVE: простые истины Евгения Гришковца в спектакле "Город"

27 марта в рамках Московского культурного форума в Манеже покажут спектакль "Город" в постановке Иосифа Райхельгауза.
Спектакль по пьесе Евгения Гришковца играют в "Школе современной пьесы" уже более десяти лет. В основе сюжета лежит простая история уставшего человека, который мечтает уехать из опостылевшего города. Упаковать чемоданы и сорваться с места можно в любое время, найти новый дом – не проблема. Но вот как убежать от самого себя?
Над постановкой работали: Вадим Калганов, Анжелика Волчкова, Василий Бочкарев, Алексей Гнилицкий, Иосиф Райхельгауз.
Смотрите прямую трансляцию на портале m24.ru в 00:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 27 марта в 00:00
- Что: спектакль
- Кто: актеры
- Кому смотреть: театралам
