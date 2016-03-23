Форма поиска по сайту

23 марта 2016, 11:31

Культура

LIVE: простые истины Евгения Гришковца в спектакле "Город"

27 марта в рамках Московского культурного форума в Манеже покажут спектакль "Город" в постановке Иосифа Райхельгауза.

Спектакль по пьесе Евгения Гришковца играют в "Школе современной пьесы" уже более десяти лет. В основе сюжета лежит простая история уставшего человека, который мечтает уехать из опостылевшего города. Упаковать чемоданы и сорваться с места можно в любое время, найти новый дом – не проблема. Но вот как убежать от самого себя?

Над постановкой работали: Вадим Калганов, Анжелика Волчкова, Василий Бочкарев, Алексей Гнилицкий, Иосиф Райхельгауз.

Смотрите прямую трансляцию на портале m24.ru в 00:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 27 марта в 00:00
  • Что: спектакль
  • Кто: актеры
  • Кому смотреть: театралам

В ожидании трансляции смотрите:


