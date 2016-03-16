Как с картинки: искусство на подиумах Российской недели моды

Фото: m24.ru/Юлия Иванко
"Мода проходит, стиль остается," – говорила Коко Шанель. Сегодня это высказывание стоило бы перефразировать так: мода проходит, искусство остается. Показы современных дизайнеров, состоявшиеся в рамках Российской недели моды 11-16 марта, подтверждают этот тезис. Модные тенденции сезона осень-зима 2016-2017 словно сошли с полотен мастеров-живописцев – корреспондент m24.ru сравнила одежду с картинами.
Русский стиль
Виктор Васнецов "Царевна-лягушка", 1918
Альянс российских арт-инженеров представил фэшн-проект "ИСКРА", который объединил в своем показе талантливых дизайнеров. Все они работают в самых различных направлениях от стрит-стайла до костюмов на выход и имеют свой уникальный стиль. В рамках показа бренд K.Spiegar представил свитшоты с вышивкой а-ля рус, а дизайнер Анна Абдулова – уникальную одежду из павловопосадских платков, напоминающую наряды сказочных героев картин Виктора Васнецова.
Супрематизм
Казимир Малевич "Атлеты", 1932
Супрематизм стал одним из центральных явлений русского авангарда. Его создатель, Казимир Малевич, не предполагал ограничивать себя рамками искусства, а ставил своей целью переустройство всей жизни. В его концепции было место и новой супрематической одежде. В рамках презентации новой коллекции Альянса российских арт-инженеров молодые дизайнеры представили по-настоящему авангардную коллекцию свитшотов, шорт и платьев геометричных силуэтов, выдержанную в ярких локальных цветах.
Ар нуво
Рене Лалик, брошь, 1920-е
Дизайнер Ксения Князева представила роскошную коллекцию вечерних нарядов, выполненную в духе французского ар нуво – декоративного стиля 1910-1920 годов. Рене Лалик, французский ювелир и стеклянных дел мастер, был одной из главных фигур этого направления в искусстве. Золотые линии причудливых форм, флоральный декор, стрекозы и пчелы были его любимыми декоративными мотивами.
Поп-арт
Рой Лихтенштейн "Whaam!", 1963
Дизайнер Вика Смоляницкая использовала в своей новой коллекции прямые цитаты из работ американского художника Роя Лихтенштейна. Он стал известен благодаря картинам на основе комиксов, к которым пришел в начале 1960-х годов.
Абстрактный экспрессионизм
Джексон Поллок "Синие столбы", 1952
Среди нарядов, представленных в рамках коллективного показа Альянса российских арт-инженеров, было представлено несколько мужских костюмов с яркими декоративными абстрактными элементами в духе живописи Джексона Поллока. Этот американский художник, идеолог и лидер абстрактного экспрессионизма, придумал технику дриппинга: он разбрызгивал краску на холст, превращая сам процесс создания произведения искусства в перформанс.
Северное Возрождение
Иероним Босх "Сад земных наслаждений", 1500-1505
Алена Ахмадуллина добавила в свою новую коллекцию анималистические мотивы, украсив платья и свитшоты маленькими фигурками животных, напоминающими фрагменты картин ренессансного художника Иеронима Босха.
Нео-поп
Такаси Мураками
Такаси Мураками сам является японским дизайнером, художником и скульптором, которого цитируют дизайнеры по всему миру. В рамках Российской недели моды бренд Belarus Fashion представил коллекцию детской одежды с реминисценциями на его творчество.
Минимализм
Ив Кляйн "Синий монохром", 1959
Женя Малыгина в своей новой коллекции отдала дань синему цвету Ива Кляйна. В мае 1960 года Кляйн запатентовал формулу синей краски, состоящей из этилового спирта и этилового ацетата. Концентрация пигмента и типа растворителя менялась, краски могли быть нанесеныс помощью кисти, валика или распыления. Этот цвет, напоминающий ляпис-лазурь, которую использовали в средневековой живописи, стал знаменитым международным синим цветом Кляйна.
Живопись цветового поля
Марк Ротко "Черный на темно-бордовом IV", 1959
Марк Ротко на сегодняшний день остается одним из самых дорогих художников в мире. Его "живопись цветового поля" вдохновила на создание новой коллекции сразу нескольких дизайнеров. Эти наряды были представлены в Манеже в рамках Российской недели моды.