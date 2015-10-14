LIVE: шестиминутки о еде, велосипедах, сувенирах и садах на Мосурбанфоруме

Фото: m24.ru/Александр Авилов

17 октября в выставочном зале "Манеж" в рамках Московского урбанистического форума 2015 состоится печа–куча с участием городских предпринимателей. Организатор – Институт архитектуры, медиа и дизайна "Стрелка". Печа–куча – это формат презентаций с большим количеством участников, каждому из которых отведено ограниченное количество времени на выступление. Строгая регламентация вынуждает спикеров быть лаконичными и убедительными, чтобы быстро привлечь и удержать внимание аудитории.

Программа:



Настя Колесникова расскажет о Городском маркете еды;

Игорь Сайфуллин поговорит о строительстве новых спортивных площадок и развитии велоспорта в столице;

Глеб Гурлин поделится кейсом калужского лофт-проекта "Циолковский";

Александр Эльзессер напомнит, как появились сувениры Heart of Moscow;

Аня Козлинская перечислит преимущества учебы в онлайн-школе Vector;

Андрей Будько раскроет тайну нового проекта "Черная дыра";

Катерина Никитина удивит слушателей рассказом о сенсорном "Саде в городе".

Cмотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 17.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.