LIVE: шестиминутки о еде, велосипедах, сувенирах и садах на Мосурбанфоруме

Фото: m24.ru/Александр Авилов
17 октября в выставочном зале "Манеж" в рамках Московского урбанистического форума 2015 состоится печа–куча с участием городских предпринимателей. Организатор – Институт архитектуры, медиа и дизайна "Стрелка". Печа–куча – это формат презентаций с большим количеством участников, каждому из которых отведено ограниченное количество времени на выступление. Строгая регламентация вынуждает спикеров быть лаконичными и убедительными, чтобы быстро привлечь и удержать внимание аудитории.
Программа:
- Настя Колесникова расскажет о Городском маркете еды;
- Игорь Сайфуллин поговорит о строительстве новых спортивных площадок и развитии велоспорта в столице;
- Глеб Гурлин поделится кейсом калужского лофт-проекта "Циолковский";
- Александр Эльзессер напомнит, как появились сувениры Heart of Moscow;
- Аня Козлинская перечислит преимущества учебы в онлайн-школе Vector;
- Андрей Будько раскроет тайну нового проекта "Черная дыра";
- Катерина Никитина удивит слушателей рассказом о сенсорном "Саде в городе".
Cмотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 17.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 17 октября в 17.00
- Что: обсуждение новых проектов
- Кто: городские предприниматели
- Кому смотреть: будущим бизнесменам