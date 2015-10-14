Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября 2015, 15:39

Культура

LIVE: шестиминутки о еде, велосипедах, сувенирах и садах на Мосурбанфоруме

Фото: m24.ru/Александр Авилов

17 октября в выставочном зале "Манеж" в рамках Московского урбанистического форума 2015 состоится печа–куча с участием городских предпринимателей. Организатор – Институт архитектуры, медиа и дизайна "Стрелка". Печа–куча – это формат презентаций с большим количеством участников, каждому из которых отведено ограниченное количество времени на выступление. Строгая регламентация вынуждает спикеров быть лаконичными и убедительными, чтобы быстро привлечь и удержать внимание аудитории.

Программа:

  • Настя Колесникова расскажет о Городском маркете еды;
  • Игорь Сайфуллин поговорит о строительстве новых спортивных площадок и развитии велоспорта в столице;
  • Глеб Гурлин поделится кейсом калужского лофт-проекта "Циолковский";
  • Александр Эльзессер напомнит, как появились сувениры Heart of Moscow;
  • Аня Козлинская перечислит преимущества учебы в онлайн-школе Vector;
  • Андрей Будько раскроет тайну нового проекта "Черная дыра";
  • Катерина Никитина удивит слушателей рассказом о сенсорном "Саде в городе".

Cмотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 17.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 17 октября в 17.00
  • Что: обсуждение новых проектов
  • Кто: городские предприниматели
  • Кому смотреть: будущим бизнесменам

В ожидании трансляции смотрите:


Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
манеж бизнес предприниматели бизнесмены прямые трансляции Москва онлайн фестивали и праздники Московский урбанистический форум Москва онлайн: городские фестивали

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика