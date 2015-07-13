Форма поиска по сайту

13 июля 2015, 13:17

Культура

Киношкола в "Манеже" открывает курсы для актеров и монтажеров

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

16 и 22 июля киношкола "2morrow + Манеж" объявляет набор на два новых курса – "Режиссура монтажа" и "Актер в кино. Основы профессии". Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Основам режиссуры монтажа всех желающих обучит член Европейской киноакадемии Елена Афанасьева. Она работала с фильмами "Европа-Азия", "Копейка" Ивана Дыховичного, "9 дней и одно утро" Веры Сторожевой, "Портрет в сумерках" Ангелины Никоновой и другими. Она расскажет, как правильно обращаться с киноматериалами и как заработать на свою первую картину.

Актриса Анна Котова объяснит, как правильно контактировать с режиссером и партнерами, изучать сценарий, а также раскроет секреты актерского мастерства на примерах своих работ.

Киношкола "2morrow+Манеж" – новый проект МВО "Манеж". В создании школы участвовали режиссер и организатор международного фестиваля 2morrow/Завтра Ангелина Никонова и Анна Дегтярева, работающая в команде фестивале уже три года.

Первая лекция – по режиссуре монтажа – состоялась 25 июня этого года.

Расписание смотрите здесь.

