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04 февраля 2015, 17:26

Футбольный манеж с искусственным полем появится в Новокосине к концу 2015 года

манеж проекты футбольное поле ФОК

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Стадион "Олимп" в районе Новокосино планируют построить к концу 2015 года, сообщает пресс-служба префектуры Восточного округа.

На территории почти 8 тысяч квадратных метров появится крытый футбольный манеж с искусственным покрытием и игровой зоной, тренажерный зал для общей физической подготовки и другие вспомогательные помещения.

После завершения строительства там будут проводить занятия воспитанники спортивной школы олимпийского резерва. "Также на стадионе смогут заниматься воспитанники клуба "Олимп", мы отрегулируем расписание", - отметил руководитель Москомспорта Алексей Воробьев.

Он напомнил, что каждая спортивная школа или училище олимпийского резерва могут иметь внебюджетные услуги. То есть по желанию взрослых жителей района, для них могут быть созданы платные секции на этой спортивной базе.

Ранее также сообщалось, что компания "Лужники", владеющая одноименным спортивным комплексом, построит физкультурно-оздоровительный центр на востоке столицы. ФОК возведут на месте спортивной школы "Косино", следует из заявки, размещенной на портале госзакупок.

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Комплекс построят по адресу: улица Николая Старостина, владение 8а. В двухэтажном строении разместят бассейн и спортивный зал.

Всего в ВАО планируют построить 10 ФОКов в ближайшие два года: 3 из них - за счет бюджета города (в том числе стадион "Олимп") и еще 7 объектов - за счет инвесторов.

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