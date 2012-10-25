Малый бизнес хотят освободить от бухучета

Фото: ИТАР-ТАСС

Группа депутатов намерена воспрепятствовать тотальному введению с 1 января бухучета и освободить от этого бремени хотя бы те компании, которые пользуются упрощенной системой налогообложения, пишет "РБК daily".

В конце прошлого года Госдума обновила закон о бухучете. Одна из его норм, вступающих в силу после Нового года, заставит "упрощенцев" нанимать бухгалтера.

В пояснительной записке к документу, который депутаты готовятся внести в Госдуму, говорится, что поправки в закон о бухучете, принятые год назад, восстановили "ранее отмененный бюрократический барьер".

"Это явно противоречит идеологии всемерной государственной поддержки развития малого бизнеса, постоянно провозглашаемой президентом и председателем правительства, становлению и расширению среднего класса в России", — считают разработчики.

Бизнес-сообщество документ приветствует, так как если малому бизнесу придется с нового года заниматься ведением бухгалтерии, это наложит на него дополнительные финансовые обременения.

В случае работы без бухгалтера малому предпринимателю придется дожидаться налоговой проверки и платить штраф 30 тысяч рублей за грубое нарушение правил учета доходов и расходов.