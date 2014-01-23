Форма поиска по сайту

23 января 2014, 16:55

Фонд для помощи малому и среднему бизнесу создадут в России

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство России создаст федеральный гарантийный фонд для помощи малому и среднему бизнесу. Соответствующий документ опубликован на едином портале раскрытия информации.

Он будет выдавать дополнительные гарантии региональным фондам поддержки бизнеса.

Небанковская депозитно-кредитная организация получит название "Агентство кредитных гарантий", 100% ее акций будет принадлежать Росимуществу, в будущем агентство может быть приватизировано.

В пояснительной записке к постановлению уточняется, что подобная форма организации позволит получить ей ряд преимуществ, в частности, налоговые льготы по НДС с комиссионных сборов.

Отметим, агентство будет распоряжаться 30 миллиардами рублей. Десять миллиардов рублей будут внесены в этом году, оставшаяся часть суммы - в 2015 году.

малый бизнес бизнес поддержка бизнеса фонды правительство России

