Власти привлекают банки для поддержки малого и среднего бизнеса

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Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) "Малый бизнес Москвы" заключило с ВТБ24 соглашение о поддержке малого и среднего бизнеса столицы. Как уточняет пресс-центр Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, ВТБ24 стал первым банком, с которым "Малый бизнес Москвы" подписал такое соглашение.

По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ24 Екатерины Петелиной, получить субсидии для развития своего бизнеса смогут те предприятия, которые официально зарегистрированы и состоят на налоговом учете в Москве. Также фирмы должны иметь годовую выручку до 1 миллиарда рублей и численность персонала до 250 человек. "Для участия в конкурсе на получение субсидии компания должна иметь действующий кредитный договор. Субсидия может компенсировать часть процентной ставки за пользование кредитом в размере ставки рефинансирования Банка России, которая на сегодняшний день равна 8% годовых. Таким образом, при ставке по кредиту, скажем, в 16% годовых - субсидия может компенсировать нашему клиенту половину стоимости обслуживания кредита", - объяснила Екатерина Петелина.

ГБУ "Малый бизнес Москвы" было создано в 2012 году для обеспечения мер Правительства Москвы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

"Сотрудничество с банками позволяет нам адресно доносить информацию о мерах государственной поддержки малого бизнеса до предпринимателей, повысить эффективность расходования средств, выделяемых Правительством Москвы. Мы рассчитываем, что в лице банка ВТБ24 мы получим надежного партнера, с которым нас объединяет общая цель, - обеспечить успешные бизнесы финансовыми ресурсами путем повышения доступности кредитных средств, что существенно ускорит развитие малого бизнеса в Москве, - отметил в свою очередь Дмитрий Молчанов. - Получение субсидии будет сопровождаться активной помощью наших консультантов по всем вопросам построения бизнеса, участием руководителей и сотрудников малых предприятий в обучающих программах".