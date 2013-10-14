Льготная аренда для малого бизнеса продлена до конца 2014 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы продлили льготную ставку для предпринимателей, которые арендуют помещения площадью до 300 квадратных метров, на 2014 год. Об этом сообщает пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

"Правительством Москвы принято решение, что представителям малого бизнеса, арендующим у города площади менее 300 квадратных метров не требуется обращаться в Межведомственную комиссию. Льгота будет пролонгироваться автоматически", - сказал замруководителя департамента Дмитрий Тетушкин.

Он добавил, что такое решение обойдется бюджету столицы более чем в 4 миллиарда рублей. Однако такая поддержка бизнесу необходима и город готов ее оказывать.

Напомним, в 2013 году для всех субъектов малого бизнеса Москвы установлена минимальная ставка аренды - 3500 рублей. Для подтверждения льгот в 2014 году представители бизнеса должны до 1 декабря 2013 года подать заявку в Межведомственную комиссию по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства.