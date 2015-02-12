Город заменит субсидии для предпринимателей компенсацией процентов по кредиту

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Город изменит формат субсидирования малого и среднего бизнеса, рассказал M24.ru руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Олег Бочаров. Как пояснил M24.ru руководитель ГБУ "Малый бизнес Москвы" Александр Богза, власти прорабатывают возможность компенсировать банкам, кредитующим столичные предприятия, часть процентов в размере ставки рефинансирования. Она сегодня составляет 8,25%. При этом другие субсидии, которые действовали в предыдущие годы, в этом году, скорее всего, будут отменены. Речь идет о трех видах помощи - на возмещение части затрат по лизинговым платежам, на начало бизнеса и на участие в выставках.

По словам Олега Бочарова, департамент подготовил проект изменений в порядок предоставления субсидий предпринимателям, сейчас документ находится на согласовании в мэрии. "Субсидии будут получать предприятия, работающие в приоритетных отраслях. К примеру, производящее лазерные микроскопы. Расширение производства для такой компании - это организация 500 рабочих мест", - пояснил Бочаров.

Как пояснил M24.ru Александр Богза, сейчас ГБУ "Малый бизнес" ведет переговоры с банками по созданию кредитного продукта для предприятий, интерес проявляют многие кредитные организации. "Мы планируем работать по принципу "одного окна" - предпринимателю нужно будет подать документы в банк, который связывается с нами".

По словам собеседника M24.ru, максимальная сумма компенсации будет определяться несколькими критериями, в первую очередь - ставкой рефинансирования, сейчас она составляет 8,25%. Компенсировать часть процентной ставки город будет бизнесменам напрямую, то есть предприниматель изначально будет платить кредит со сниженным процентом. Отметим, что в предыдущие годы московские власти также субсидировали процентную ставку малому и среднему бизнесу. Но предприниматель должен был сам выплатить весь кредит с рыночными процентами и только потом претендовать на компенсацию уже оплаченной процентной ставки. Из-за большого количество необходимых документов и изначальной переплаты эта система признана неэффективной.

Главный критерий для получения новой субсидии, по словам Богзы, - чтобы предприятие было зарегистрировано и имело производство в Москве. Среди других требований - средняя численность работников не более 250 человек, выручка от реализации менее 1 млрд рублей без НДС за предыдущий календарный год. Сфера деятельности предприятия не должна быть связана с торговлей, а цель кредита - с приобретением оборотных средств и легковых автомобилей.

Напомним, что до сих пор, помимо компенсации процентной ставки по кредиту, было еще три вида субсидий бизнесу от города. Помощь начинающим бизнесменам - 500 тысяч рублей, субсидия для участия в конгрессно-выставочной деятельности - 300 тысяч, а также субсидия на возмещение части затрат по лизинговым платежам - до 5 млн рублей, но не более 30% стоимости предмета лизинга. От этих видов субсидий город планирует отказаться, отметил Богза.

"Те же 5 млн, которые мы давали на лизинговый платеж, мы теперь дадим в качестве компенсации процентной ставки по кредитам на 60 млн рублей. Если суммы займов будут меньше, то мы сможем помочь большему количеству бизнесменов. Новая система делает доступ к кредитным ресурсам более свободным. В 2015 году мы ждем существенного увеличения числа заявок на субсидии", - заключил Богза. По его словам, в 2013 году в общей сложности 700 предприятий получили субсидии всех четырех видов, в 2014 году - 450.

В пресс-службе департамента науки и предпринимательства подтвердили, что проект замены четырех видов субсидий компенсацией процентной ставки действительно рассматривается. "Мы решили сконцентрироваться на компенсации процентной ставки, так как городу целесообразно помогать бизнесу, который сам готов вложить деньги в производство", - отметили в пресс-службе. Как ранее сообщал Олег Бочаров, на новую систему субсидирования предпринимателей в 2015 году будет направлено 800 млн рублей.

Отметим, что отмена субсидий на лизинговые платежи не коснется московских таксистов. За программу для них отвечает департамент транспорта, который не сообщал о планах по ее закрытию. Наоборот, в 2015 году на субсидии таксистам направят в общей сложности 100 миллионов рублей.

Председатель московского отделения "Опоры России" Александр Жарков, что город должен оказывать поддержку не только бизнесу, работающему в инновационной сфере, но и занимающемуся любым другим производством. "Что касается субсидирования процентной ставки, то при прошлой системе эта услуга была не очень популярна. В 2014 году такой формой субсидии воспользовались лишь 30 предпринимателей. Мы уже высказали антикризисной комиссии правительства Москвы свои опасения по поводу отказа от других форм поддержки", - отметил Жарков.

Генеральный директор НТЦ "БиоКлиникум", резидент технополиса "Москва" Дмитрий Сахаров считает, новый тип субсидии будет популярен: "По сути, другие виды помощи нам не интересны, а компенсация процентной ставки по кредиту в текущих условиях первостепенная вещь". Сахаров отметил, что, как только документ будет утвержден правительством Москвы, его компания подаст документы, необходимые для участия в программе. По его словам, сегодня банки предлагают бизнесу процентную ставку от 20 до 30% годовых.

Член правления инвестиционно-издательский холдинга T8 Борис Макаренко пояснил, что в 2015 году его компания планирует взять кредит на развития производства на сумму порядка 60 млн рублей. "После повышения ключевой ставки Центробанка кредитные организации предлагают займы под 19% годовых, в 2014 году было 11% годовых. Если город компенсируют ставку рефинансирования - 8,25 %, это позволит нам сохранить цены на уровне прошлого года".

Марина Курганская