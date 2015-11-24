Центры госуслуг проверят на доступность для маломобильных граждан

Фото: m24/Юлия Иванко

Столичные центры госуслуг "Мои документы" создали инструкцию с правилами оборудования своих помещений для удобства маломобильных посетителей.

В руководстве прописаны требования к расположению центров госуслуг, их входам, коридорам, лифтам и пандусам.

Их планируют дополнить разделами по созданию доступной среды для слепоглухих людей, по технике безопасности в центрах госуслуг и этике общения с маломобильными посетителями.

В настоящее время проводится проверка всех центров на соответствие новым требованиям. Посмотреть и обсудить их можно на сайте центров госуслуг и на специализированных форумах до конца года.

Сейчас в каждом центре "Мои документы" есть кабинеты или окна приема для маломобильных граждан, таблички со шрифтом Брайля для слабовидящих. Вход оборудован пандусом и кнопкой вызова.

В настоящее время в Москве работают 110 центров "Мои документы", обслуживающие более 113 районов, в которых проживает более 80 процентов жителей мегаполиса.

Столичные центры предоставляют 152 услугу и выдают более 200 видов документов. Найти свой центр, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг.

Центры госуслуг открыты 7 дней в неделю с 8 до 20 часов. Ежедневно там обслуживают более 70 тысяч человек, а среднее время ожидания в очереди составляет три минуты.