В этом году на севере Москвы построят 10 пересадочных узлов

"Час префекта": префект САО Владислав Базанчук

В 2013 году в Северном административном округе столицы будет построено 10 транспортно-пересадочных узлов, сообщил в интервью телеканала "Москва 24" префект САО Владислав Базанчук.

"У нас есть некоторые проблемы с транспортной доступностью, - признал Базанчук. - Надо построить 34 транспортно-пересадочных узла, в этом году построим 10 таких узлов. Жители смогут оставлять свои автомобили и двигаться дальше на общественном транспорте".

Префект отметил, что отсутствие необходимого количества ТПУ является одной из пяти главных проблем САО.

"Также проблемно строительство - Большая Академическая, Дмитровское шоссе - если мы не будем развивать, расширять эти магистрали, город встанет", - сказал Базанчук.

Префект добавил, что в округе также имеются серьезные вопросы и в социальной сфере - не хватает магазинов эконом-класса, не решены вопросы по четырем детским садам, а жителей не устраивает качество уборки округа от снега.

"Мы будем работать во всех направлениях. В частности, выкупаем здания для четырех детских садов и ищем помещения для магазинов", - сообщил чиновник.