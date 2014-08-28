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Экономика

28 августа 2014, 09:56

Сеть магазинов "Белый ветер" просит признать себя банкротом

магазины свежая пресса торговые сети банкроты

Фото: ИТАР-ТАСС

Торговая сеть "Белый ветер" подала в арбитражный суд заявление о банкротстве, пишет "Коммерсантъ".

Общая задолженность компании составляет 7,2 миллиарда рублей, из которых 4 миллиарда — долг перед поставщиками и подрядчиками, 3,1 миллиарда — долг по кредитам и займам и 3,6 миллиона — долг по зарплате перед работниками.

Добавим, что с начала 2014 года к "Белому ветру" поступило более 50 исков с требованием задолженности. Так, 456,9 миллиона требует дистрибутор техники Apple "Дихаус", а российское представительство Sony обратилось в суд с требованием от сеть магазинов 100,1 миллиона рублей.

По мнению гендиректора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, "Белый ветер" взял несколько кредитов, пытаясь расширить сеть, но потребительский спрос упал. Также один из участников рынка добавил, что ритейлер опоздал с началом интернет-продаж и не выдержал конкуренции с другими магазинами.

При этом заявление о банкротстве поступило в Ульяновский суд, где теперь зарегистрирована компания (ранее она была в Москве). Юристы объясняют это тем, что прежняя налоговая инспекция не может проводить проверки в отношении переехавшей в другой регион фирмы и выставлять штрафные санкции даже за прежний период деятельности.

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