В городе закрываются три магазина дистрибьютера UGG

Фото:ТАСС/Александра Мудрац

Магазины Fashion Galaxy в ТРЦ "Щука", ТРЦ "Атриум" и ТЦ "Калужский" закрываются в связи со снижением курса рубля, сообщила представитель компании Fashion Galaxy.

Ритейлер Fashion Galaxy - эксклюзивный дистрибьютор обувного бренда UGG Australia в России, который известен прежде всего как бренд сапог из овчины классического стиля (угги). Ассортимент товаров также включает ботинки, сандалии, туфли, шлёпанцы, трикотажные изделия, верхнюю одежду и сумки.

"Сейчас в этих магазинах объявлена распродажа в связи с закрытием. Дальнейшие закрытие магазинов пока не планируется", - уточнила агентству ТАСС представитель компании.

По ее словам, компания в конце 2014 года повысила розничные цены во всех магазинах на 15-20%, нового повышения цен пока не было.

Угги - обувь для мужчин и женщин, изготовленная из овчины ворсом внутрь и гладкой поверхностью наружу, часто с синтетической подошвой. Такие сапоги из овчины появились впервые предположительно в Австралии или Новой Зеландии, однако точное время их появления не установлено.

Угги - обувь для мужчин и женщин, изготовленная из овчины ворсом внутрь и гладкой поверхностью наружу, часто с синтетической подошвой. Такие сапоги из овчины появились впервые предположительно в Австралии или Новой Зеландии, однако точное время их появления не установлено.



Компания Fashion Galaxy образованна в 2008 году. Помимо UGG Australia, компания является эксклюзивным дистрибьютором и в России и странах СНГ обувных брендов Hunter, Sam Edelman, Rita Eliseo и Les Salinas. В собственном управлении компании находятся 17 магазинов в Москве, Петербурге, Тюмени, Сургуте и Пятигорске, еще три магазина работают по франшизе. Помимо розничной торговли компания представлена в оптовом звене. В частности, поставляет угги для La Moda и Uno.

Отметим, что в 2012 году объем продаж по всему миру бренда UGG было более 1 млрд долларов.

Напомним, в связи с падением курса рубля уже приостанавливали продажу своих товаров многие крупные компании. В декабре прошлого года IKEA временно приостановил продажи кухонной мебели и бытовой техники в связи с большим количеством заказов, находящихся в обработке.

Французский автомобилестроительный концерн Renault до конца новогодних праздников в России приостанавливал работу своего московского завода. General Motors также остановил поставки своих автомобилей дилерам в РФ в связи с нестабильностью курса рубля.

Анатолий Федотов