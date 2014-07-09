Динозавры вымерли: почему закрыли "Пурпурный легион"

Фото: m24.ru/Ярослав Кириллов

7 июля закрылся "Пурпурный Легион", один из старейших московских музыкальных магазинов, долгие годы являвшийся культовым местом для столичных любителей музыки. Почему это случилось? Эпоха физических носителей, дисков и винила закончилась? Или просто менеджмент магазина допустил непростительные ошибки? О печальной судьбе легендарного магазина рассуждает экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков.

"Мир уже никогда не будет прежним…" Впервые я сказал себе эту фразу, когда на Никольской улице закрылась легендарная “Бутербродная”. Это было последнее место в Москве, где можно было скушать вкусных “Таежных” пельменей, выпить чай из граненого стакана, вдохнуть полную грудь совка (настоящего, из семидесятых, а не подделку дизайнерского интерьера) и подумать над тем, какую все-таки страну мы потеряли… Теперь там “Кофе Хаус”, в который я из принципа не пойду никогда. Победил-таки проклятый капитализм!

Сегодня я говорю эту фразу снова, потому что закрывается еще одно легендарное и, не побоюсь этого слова, культовое место – один из старейших музыкальных магазинов города “Пурпурный Легион”. В СМИ гуляет множество слухов на эту тему: закрылся, потому что у магазина были значительные задолженности перед таможней за поставленные партии виниловых грампластинок, закрылся из-за падения продаж физических носителей, закрылся из-за непродуманного менеджмента и неправильной стратегии развития. Если спросите меня, то я думаю, что причина кроется в третьем факторе.

Фото: m24.ru/Ярослав Кириллов

Не стоит думать, что сегодня, в эпоху интернета, торрентов и iTunes store, физические носители – это прошлый век. В 2013 году продажи компакт-дисков и виниловых пластинок у мейджоров (к примеру, у компании Universal) выросли на 10 и 50% соответственно. Просто менталитет и подход потребителя к покупке музыки в России и на Западе (да и Востоке тоже) довольно сильно различаются.

В других странах уже давно борются с цифровым пиратством, вдалбливая в голову потребителя, что музыка – это тоже товар, продукт труда, нервов и пота (а порой и крови) артистов, покупка их дисков или легальное скачивание треков – для многих единственный хлеб, который будет способствовать продолжению их творчества. А в этой стране, где так в почете халява, а борьба с компьютерным пиратством пока находится на примитивном уровне, такое отношение еще не выработано. Но даже и у нас находятся те, кто готов отдавать деньги за возможность иметь на полочке диск с музыкой любимых исполнителей. Ваш покорный слуга относится, кстати говоря, к этим людям. И был в числе многих постоянных клиентов “Пурпурного Легиона”.

Если посмотреть на Европу, то вот таких музыкальных магазинов, которые занимаются исключительно продажей физических носителей музыки, кино и игр (CD, DVD, BlueRay), уже практически не осталось. Все такие точки давно интегрировались в крупные и малые ТЦ, аналоги наших "Стокманн" и "Европейский", арендуя там помещение или половину этажа. Делается это по простой причине – экономия на издержках от аренды, а также большая проходимость.

Далеко не все сегодня готовы идти в специализированный музыкальный магазин за новинками. Чаще всего, если человек следит за музыкальными тенденциями, он это делает по интернету, через сайты исполнителей или социальные сети, сразу покупая товар в digital-формате или заказывая диск (пластинку) через интернет. Такая покупка чаще всего импульсивная – зашел в ТЦ, бродил по магазинам, забрел в музыкальный, увидел вышедший наконец-то диск London Grammar (к примеру) и купил его. Или новую компьютерную игру, или BlueRay-издание Индианы Джонса, которого не смотрел уже 100 лет (да и бывает, что скачивать 30 GB видео, а потом переносить файл на жесткий диск или на свой проигрыватель Duna откровенно лень).

"Познавательный фильм": Музыка в руках

Вообще, на мой взгляд, тех, кто покупает физические носители, можно разделить на несколько категорий:

1) Те, кому нравится иметь в коллекции классические записи Metallica, AC/DC и других коллективов, бережно хранить их на полках и мечтать передать это детям;

2) люди, у которых есть очень качественные музыкальные (виниловые или CD) проигрыватели и акустика Hi-End, чтобы наслаждаться всей палитрой музыкального произведения, а не “кастрированной” версией mp3;

3) ну и конечно же, любители бонусов (в народе принято называть “плюшечка” или “ништяк”). Таким бонусом могут быть буклет с эксклюзивными фотографиями, дополнительные материалы (о записи альбома) на диске и многое другое.

Кстати говоря, статистика подтверждает, что именно за счет эксклюзивных изданий (содержащих дополнительный контент) и растет уровень продаж физических носителей. К примеру, диск американской группы Dark Dark Dark Wild Go содержит в себе дополнительный EP Bright Bright Bright, которого в продаже просто нет. Или я как обладатель приставок PS3 и PS4 тоже регулярно покупаю эксклюзивные издания различных игр, хотя могу совершенно спокойно делать это в онлайн-магазине PlayStation и скачивать их на свою “плойку”. Но эксклюзивное издание практически всегда содержит “пылесборник” в виде фигурки главного героя/злодея, диск с саундтреком и арт-бук, которые создают для меня дополнительную ценность.

В этом как раз “Пурпурный Легион” и прогадал – таким эксклюзивом они были совсем не богаты, скорее наоборот, бедны. Слишком банальными были их издания. Да и не все, откровенно говоря, можно было там найти – последние год-два я все чаще обращался за покупками на Amazon. И, честно говоря, даже с доставкой в Россию обходилось дешевле, чем предлагал магазин.

Еще один немаловажный момент. “Пурпурный Легион” в основном делал ставку на “нестандартную” музыку – не попсу, а классический и новый рок, джаз и блюз для ценителей, малоизвестное регги и т. д. Ох, не это нужно сегодня потребителю… Вот если бы Гриша Лепс на виниле (кстати, говорят, он там был) или полная антология Стаса Михайлова в золоте – тогда да, клиентов бы прибавилось. Вот только магазин бы утратил свой культовый статус.

Я уже говорил о европейских музыкальных магазинах, которые интегрировались в ТЦ. Но не забывайте и о российских аналогах, потому что сегодня это одна из немногих возможностей выжить. Однако тогда волей-неволей приходится расширять свой ассортимент – сегодня в подобных лавках продают не только диски с музыкой, кино и играми, но еще и много сопутствующих товаров: кабели, пульты, чехлы для телефонов, игрушки, сувениры, забавные фигурки и т. п. – все то, что привлекает клиента, заставляет его зайти в магазин и, быть может, стать покупателем.

Так что “Пурпурный Легион” пришел, как это ни печально, к закономерному финалу… Лично мне обидно. Я все понимаю: динозавры вымерли, и музыкальные магазины тоже погибнут… Вот только все равно жалко.

Константин Цыганков